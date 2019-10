Põhja-Iiri äriliidrid kritiseerisid neljapäeval Briti peaministri Boris Johnsoni uut Brexiti plaani, sest see on nende hinnangul teostamatu ja liiga kulukas.

Johnsoni strateegia lahendaks Iiri piiri küsimuse, võttes Põhja-Iirimaa välja Euroopa Liidu tolliliidust, kuid jättes selle kaubandusregulatsioonid kooskõlla Iirimaa omadega, et tagada tollikontrollita kaubaliiklus.

"Peaministri kauaoodatud ettepanek on tohutu pettumus," ütles Põhja-Iiri jaekaubandusliidu direktor Aodhan Connolly.

"On selge, et ta ei võtnud kuulda Põhja-Iirimaa ärikogukonna ega Põhja-Iirimaa majapidamiste vajadusi," lisas ta.

Plaan looks sisuliselt kaks ajutist majanduspiiri, nendest ühe Põhja-Iiri ja ülejäänud Ühendkuningriigi vahele.

Johnsoni plaan näeb Iirimaal ette "kogu saare regulatiivset tsooni", mis hõlmab kõiki kaupu, nende seas ka põllumajandustooted ja toiduained.

Connolly nimetas plaani aga teostamatuks ja kulukaks.

"See viib keerukusteni, viivitusteni, tariifideni, käibemaksu ja kulude tõusuni, mis teeks Põhja-Iiri kaubad vähem konkurentsivõimeliseks ja pigistaks majapidamiste eelarvet," ütles ta.

"Need meetmed eeldavad sekkuvat järelevalvet, mis koormaks ettevõtteid ja häiriks piiriäärseid kogukondi," jätkas Connolly. "Lühidalt öeldes - need ettepanekud on teostamatud ja vastuvõetamatud."

Toidu- ja joogitööstuse liidu tegevjuht Ian Wright oli samuti kriitiline ja ütles, et plaani kulu kannaksid ettevõtted. "Kahjuks ei toimi need ettepanekud ostlejate ega tarbijate jaoks," ütles ta.

"See on nii sellepärast, et nad paluvad Põhja-Iirimaal tegutsevatel toidu- ja joogifirmadel maksta läbi uue bürokraatia ja kulude valitsuse suutmatuse eest jõuda kõikehõlmava lahkumisleppeni," ütles Wright.

Põhja-Iirimaa kaubanduskojal, kuhu kuulub umbes 1200 ettevõtet, olid sarnased etteheited.

"Ettevõtted ütlevad meile, et võimalikud kõrgemad kulud kahjustaksid tõsiselt tarneahelat ja tõepoolest, äride elujõulisust," säutsus kaubanduskoda Twitteris.

"Värsked ettepanekud on samm edasi, kuid Põhja-Iirimaa ettevõtted on selgelt öelnud, et need on alus edasisteks läbirääkimisteks, mitte lahendus," lausus konföderatsiooni direktor Angela McGowan.

"Kuigi regulatiivse tsooni loomine on tervitatav, peab tõketeta kaubandus Iirimaa saarel tähendama täpselt seda, ei tohi olla kõva piiri võimalust. Ükski firma ei taha tõkkeid kahel rindel," ütles McGowan.

"Suur enamus ettevõtteid tahab lahkuda Euroopa Liidust leppega ja selles osas on kiireid edusamme vaja," lisas ta.