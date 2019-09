Tartu Ülikool kaaluks universaalse õppemaksu kehtestamist

Rahastuse vähesuse üle kurtev Tartu Ülikool on Postimehe andmeil arutanud universaalse õppemaksu üle, mis võiks kõigile tudengitele laienedes olla tuhat eurot aastas; haridusminister ütleb, et tegelikult see kõrgharidusse lisaraha ei tooks.

Haridusjuhid viitavad, et OECD ekspertide 2007. aasta hinnangu järgi olekski selline süsteem Eestile kõige sobilikum, märgib ajaleht.

TÜ õppeprorektori Aune Valgu sõnul on pall riigi käes, kelle ees on kolm suunda, kuhu see sööta: kas anda kõrgharidusele raha juurde, et täita ülikoolide ja riigi vahelisi lepinguid, mille järgi peaks rahastus astuma ühte jalga keskmise palga ja tarbijahinnaindeksi kasvuga; küsida raha erasektorist ehk õppijatelt ning kolmas kogu süsteemi kahandada: erialasid sulgeda, kvaliteeti kärpida, vähem õpilasi vastu võtta.

Selleks et ülikoolid saaksid tudengitelt õppimise eest maksu küsida, tuleb aga muuta seadust.

Haridusminister Mailis Reps (Keskerakond) ütles, et riik peab tegema, mis lubatud: "Ma isiklikult pooldaksin seda, et riik toetab halduslepingutega ülikoole ja nad jätkavad nii nagu praegu."