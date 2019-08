Laevafirma Tallink on näidanud üles huvi Singapuri Changi lennujaama alkoholi- ja tubakaärisse sisenemise vastu, kirjutab The Moodie Davitt Report.

Esialgu oli pakkumuste esitamise tähtaeg 5. august, ent lennujaam pikendas seda 26. augustini. Võitjaga sõlmitakse leping, mis kestab järgmise aasta 9. juunist 2026. aasta 8. juunini.

The Moodie Davitt Reporti kohaselt on huvi üles näidanud veel DFS Group, kelle käes on leping olnud 1980. aastast, lisaks ka Heinemann, Dufry, Lotte Duty Free, The Shilla Duty Free, Lagardère Travel Retail, China Duty Free Group, King Power Group ja King Power International.

Väljaande hinnangul on Eesti laevafirma huvi osalemise vastu üllatuslik. Samas märkis väljaanne ka seda, et osa nimetatud ettevõtetest on mures finantsriskide pärast ega esita tõenäoliselt konkursile oma pakkumust.

Mullu oli väljaande kohaselt Singapuri lennujaama alkoholi- ja tubakaäri käibeks 430 miljonit USA dollarit. Müük väljuvatele lendudele oli sellest ligi 400 miljonit dollarit, millest omakorda 61 protsenti moodustas kange alkohol, 7 protsenti vein ja vahuvein ning 32 protsenti tubakas.

Müügist saabuvatele lendudele moodustas kange alkohol 74 protsenti ning vein ja vahuvein 26 protsenti. Tubakatooteid lennujaam saabuvatele lendudele ei müü.

Lisaks kontsessioonitasule tuleb võitjal tasuda 20,5 miljoni dollari suurune deposiit, samuti kaasnevad suured kapitalikulud lepingu kestuse vältel.