Tallinna TV sulgemise kulud loodetakse kokku lüüa kuu ajaga

"Millised on lõplikud kulud, mis puudutavad struktuurimuutust, milleks ka juhatusele volitused anti ja muid lepingute lõpetamise või muutunud lepingute jätkamise osas, mul täna konkreetset numbrit ei ole. See peab olema nõukogu laual 21. oktoobriks. Siis on selgunud kõik kulud ja siis teeme vahekokkuvõte," ütles ERR-ile Tallinna TV nõukogu esimees Aivar Riisalu.

Digiteenuste ettevõtte Leviraga kehtinud lepingus sisaldus ka ennetähtaegse lõpetamisega seotud leppetrahv, ent selle suurust Riisalu ei avaldanud. Ta ütles, et suhted Leviraga püütakse konstruktiivselt läbi arutada. Seda, millistes meediakanalites jätkub Tallinna teavitussüsteem edaspidi, kuidas see toimub ja kas ka Leviral on selles roll, selgub ümberstruktureerimise käigus.

TTV kehva majandusseisu nentides kinnitas Riisalu, et Tallinna linn finantseerib ettevõtet täiendavalt selliselt, et võlad saavad makstud. "Kuna ettevõte jätkab, siis tema kõik probleemsed asjad lahendatakse ära eelarve kaudu, sest ta töötaski eelarve alusel," kinnitas Riisalu. "See, et ta seda eelarvedistsipliini lõpuni alati ei suutnud jälgida, sellel olukorral on igatahes kriips peal. Kui me kellelegi võlgu oleme, siis need võlad tuleb ära maksta."

Tallinna TV saadete arhiiv on praegu sihtasutuse valduses ja jääb sinna ka edaspidi. Sellele ligipääs läbi Tallinna TV kodulehe jääb avatuks ka 1. oktoobrist, ütles Riisalu.

"Lisaks kavatseme Tallinna puudutavaid kultuurisaateid suhteliselt suure tõenäosusega edasi toota. Võib-olla korraks tuleb tootmisesse väike paus. Tallinna lihtsalt on nii rikkaliku kultuuriga koht, et sellisel informatsioonil on selge koht olemas. Milliste kanalite kaudu seda edastatakse, selgub hangete kaudu, või veebipõhiselt me nagunii jätkame tegutsemist ka igapäevaselt," lisas Riisalu.

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart teatas neljapäeval, et tegi Tallinna Televisiooni nõukogule ettepaneku lõpetada 1. oktoobrist telekanali tegevus. Edaspidi hangitakse linnauudistele ja saadetele eetriaega teistest telekanalitest.

"Telekanali ülalpidamine on kulukas ja samal ajal mitte eriti tõhus, sest inimeste meediatarbimise harjumused on muutunud. Informeerime tallinlasi edaspidi erinevate kanalite, sealhulgas telekanalite kaudu ja arvestame sellega, et inimesed veedavad järjest rohkem aega veebis ja sotsiaalmeedias ja järjest vähem televiisoriekraani taga," ütles linnapea.

TTV eelarvet on kavas vähendada kuni 50 protsenti, aastas on kanali eelarve umbes 4,5 miljonit eurot. Kanali kahjum 2018. aastal oli üle 667 000 euro.

Tallinna TV alustas regulaarprogrammi saadete edastamist 3. jaanuaril 2011. Üleriigilises vabalevis on Tallinna TV saated alates 10. juunist 2011.