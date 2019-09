Martin Repinski plaanib Kuremäele suurt kitsefarmi

Põhjarannik märkis, et Repinski plaanib Kuremäel Vasknarva suunas jääva endise veisefarmi territooriumile ehitada esimeses etapis 4000 kitsega farmi ja juustutööstuse, mille hinnanguline maksumus ulatub üle viie miljoni euro.

Kevadel lootis Repinski, et suvel õnnestub ehitusega algust teha. Nüüd ütles ta, et ehituseks on kõik valmis, ent selle algusaeg sõltub sellest, kuidas lähevad läbirääkimised potentsiaalse partneriga, kes oleks nõus kogu tulevase toodangu ära ostma.

"Kui eellepingud õnnestub kirjalikult sõlmida, siis läheb ehitamiseks," sõnas ta, märkides, et sellise garantiilepinguta oleks oma juustutoodanguga välisturgudele minek nii ta enda kui ka farmi rajamist finantseerivate pankade silmis liiga suur risk.

Samal ajal soovib Repinski ära müüa rohkem kui poole tuhande kitsega Konju farmi, kus ta on toimetanud juba üle kümne aasta. Ta ütles, et Konju müük ja Kuremäe farmi rajamine ei ole omavahel otseselt seotud. "Lihtsalt Konjuga tegelemiseks ei jätku enam vajalikul hulgal aega," sõnas Repinski.

Ta lisas, et Konju ja Kuremäe farm omavahel ei konkureeriks. "Kuremäel on plaanis kõik uued kitsed sisse osta ja kogu toodang läheb ekspordiks," sõnas Repinski.