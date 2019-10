Poola volinikukandidaat ei olnud saadikute jaoks veenev

Poola volinikukandidaat Janusz Wojciechowskile on põllumajandus tuttav teema tööst Euroopa Kontrollikojas. Ta rääkis vajadusest keskkonna- ja kliimasõbraliku põllumajanduspoliitika järele ja vajadusest kaitsta põllumehi, ometi valmistas tema esinemine paljudele parlamendiliikmetele pettumuse nägemuse nappusega, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Roheliste ja Vabaliidu fraktsiooni liige Martin Häusling heitis Wojciechowskile ette, et viimane ei anna konkreetseid vastuseid selle kohta, mis tal on kavas teha, et

seista vastu bioloogilise mitmekesisuse kahanemisele. "Põllumajandus on siin üks peamistest põhjustest. Te ei paku vastuseid, kuidas te kavatsete põllumajanduses saavutada kasvuhoonegaaside vähendamise 40 protsendi võrra," ütles Häusling.

Põllumajanduse voliniku kandidaat Wojciechowski ütles, et näiteks soovib ta toetada väikseid põllumajandustootjaid, kes kasvatavad loomasööta ise, mitte ei impordi sojaube Brasiiliast või Argentiinast.

"Ma toetan loomade heaolu, see on mulle väga tähtis. Looduslike meetodite kasutamine nagu suvine karjatamine," rääkis Wojciechowski.

Mitmed küsimused said volinikukandidaadilt vastuseks pelgalt lubaduse olla valmis asju arutama, nii võibki juhtuda, et parlament kutsub ta tagasi neid arutama.

Janusz Wojciechowski vastusest parlamendile nappis teisipäeval nii visiooni kui detailsust. Kolmapäeval on Brüsselis põhitähelepanu Prantsusmaa volinikukandidaadil Sylvie Goulardil, kes peab seletama oma rahaasju ja kes on ühtlasi atraktiivne sihtmärk liberaalina ja seda siis teiste parteigruppide jaoks, kes on juba kaotusi kandnud.