Päevasest hoolduspausist loobumine teeb raudteemeistrite töö keerulisemaks

Rongiliikluse keeld keset päeva kehtib raudtee visuaalse kontrolli jaoks. Alates detsembrist tuleb teemeistritel aga seda iganädalast kontrolli hakata tegema õhtuti või öösel, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Ta teeb keerulisemaks jah. Pimeda ajal on vaja täiendavat valgustust panna meil juurde ja kui inimene ise läheb öösel välja tuisus, lumes, proovige kas ta näeb seal midagi teha. Lund näed kühveldada, aga kui sa pead peeneid osi nagu raudtee peal on lume sees otsima, see on ikka piiratud nähtavus," selgitas Eesti Raudtee teejärelevalve juht Rein Ljäkin.

"Kõike on võimalik teha, aga kõike sa aparatuuriga ei näe. Peab ikka valget aega ka olema. Aga siis ei tule enam autoga teele, tuleb jala hakata käima neid kohti läbi, kus autoga ei saa kontrollida enam," lisas ta.

Eesti Raudtee taristudirektori Kaido Aettiku sõnul eelnes otsusele põhjalik analüüs, mis kinnitas, et töid ümberkorraldades on see võimalik.

"Eks elu läheb edasi ja me võtame kasutusele tänapäevased tehnoloogiad, kus me saame seda informatsiooni kas rongide pealt, mõõteriistade pealt, mida me oleme paigutanud tee peale. Seoses sellega me otsustasime, et Lääne-Harju suunal me tehnoloogilise akna vabastame, anname operaatoritele selle kasutada ja need vajalikud tööd teostatakse teistel aegadel," selgitas Aettik.

Praegu Eesti Raudtee alles koostab kalkulatsioone rongidele paigaldatatavate kontrollseadmete ostmiseks.

Kas rongid alates 8. detsembrist keskpäeval sõitma hakkavad, sõltub Aettiku sõnul juba Elronist.

Elronist öeldi "Aktuaalsele kaamerale", et seda teemat on nad nõus kommenteerima alles novembris.

Kõiki rööpapaare peab teemeister kontrollima korra nädalas, vajadusel tehakse kohe ära lihtsam remont, samuti märgitakse visuaalse kontrolli ajal kohad, kus tee seisukorra tõttu tuleb rongidelele kehtestada kiiruspiirang.