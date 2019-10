Riik asub kolme omavalitsuse näitel tondilosside probleemi lahendama

Näidisprojekti koostööleping kirjutati alla Kohtla-Järve Sompa linnaosa klubis. 15 aastat tagasi elas Sompas poolteist tuhat inimest, praegu alla tuhande. Majad on täis mahajäetud kortereid, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Omavalitsus üritab tondilosse jõudumööda lammutada. Samas on näiteks ühte majja jäänud elama vaid kaks vanainimest.

"Ühega saime kokku leppida, remontisime talle korteri, ta läks ära sealt majast. Teine ütles, et "ma tahan surra oma majas, oma korteris, kus ma elan eluaeg" ja ta ei tule mitte kuidagi ära, kuigi talle oli pakutud ka remonditud korterit. Inimesele on psühholoogiliselt väga raske jätta oma kodu maha," rääkis Kohtla-Järve linnapea Ljudmilla Jantšenko.

Taolisi probleeme esineb igal pool, kuid seni on omavalitsuste jõupingutusi elanike ümberasustamisel takistanud eeskätt juriidilised probleemid.

Näidisprojekti tulemusel peaks paari aasta pärast valmis saama põhjalik juhend, mida omavalitsus nende majadega ette saaks võtta.

"Me tahame samm-sammult läbi käia selle protsessi, kuidas on võimalik pooltühjade ja suhteliselt kehvas seisus kortermajade probleemi lahendada. Kuidas asendada omandit, kui on seal majas veel paar inimest sees, kuidas leida neile elamispinda, mõnede puhul ka sundvõõrandamist, kui me ei leia teda kuskilt, ei Eestimaalt ega Venemaalt üles, ja siis lammutada need väga kehvas seisus majad," selgitas riigihalduse minister Jaak Aab.

Projekti on kaasatud kolm omavalitsust, Kohtla-Järve, Valga ja Lüganuse ning mitmed ministeeriumid. Projekti tulemused on aluseks täiendavate toetusmeetmete väljatöötamiseks ja võimalike seadusmuudatuste ettepanekute koostamiseks.