Repsi sõnul peavad omavalitsused haridustöötajate palkadesse panustama

"Tahaks õpetajate palka rohkem tõsta, aga kui võrrelda rikaste ja edukate riikide edetabelit siis OECD-e riikidega, siis oleme tagasihoidlikud, aga saatustekaaslastega võrreldes oleme valgusaastad eespool. Aga loomulikult pole me rahul, sest inimeste ootused on kõrgemal. Me peame ikka järele sörkima, sest majandus kasvab ja keskmine palk samuti," kirjeldas Reps haridustöötajate olukorda Eesti Televisiooni (ETV) saates "Esimene stuudio."

Reps meenutas, et kolm aastat on reaalselt õpetajate palga alammäär tõusnud. "Selliseid viie ja kümne euro kaupa palgatõstmisi oli veel hiljuti. Praegu oli 65 eurot see tõus mida suutsime pakkuda," rääkis Reps (Keskerakond.)

"Kui palgatõusust rääkida, siis peavad kohalikud omavalitsused samuti panustama lisaks riigi antavale rahale. On teadlikult planeeritud, et kohalike omavalitsuste osakaal tõuseb," rääkis Reps. "Praegune seis on selline, et enamik omavalitsusi tuleb kaasa."

Saates koos Repsiga osalenud Katri Raik (Sotsiaaldemokraatlik Erakond) osalenud sõnas: "Kui me tahame olla tark riik ja rahvas, siis meil peavad oleme õpetajad, kes on hästi makstud. Õpetajate palk on üle keskmise, nad töötavad üle oma koormuse. Igal juhul on selge, et haridus peab olema rohkem prioriteet, kui ta hetkel on. Õpetajate ootuseks on, et nende palgaks oleks üle 1400 euro kuus."

"Halb seis on aineõpetajate osas ja selge on see, et palgatõus peab tulema," lisas Raik.