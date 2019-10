USA kongress kritiseeris valitsuse plaani lahkuda avatud taeva leppest

Avatud taeva leping (Open Skies Treaty) on üks osa Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) riikide julgeoleku- ja usaldusmeetmetest. Lepingu eesmärk on riikidevahelise avatuse, julgeoleku ja usalduse suurendamine. Lepe allkirjastati 1992. aasta 24. märtsil Helsingis ning sellega on liitunud 34 riiki.

Tuntuimad leppe alusel läbi viidavad toimingud on liikmesriikide sõjaliste ekspertide vaatluslennud teiste liikmesmaade territooriumi kohal.

"Olen sügavalt mures teadete pärast, et Trumpi administratsioon kaalub avatud taeva lepingust lahkumist ja kutsun tungivalt üles astuma vastu taolistele mõtlematutele sammudele. See leping on taganud 34 sellele allakirjutanud riigi jaoks alates selle jõustumisest 2002. aastal meie jaoks tähtsa sõjalise läbipaistvuse. USA lahkumine /.../ kahjustaks meie liitlaste ja partnerite rahvuslikku julgeolekut," seisis kirjas, milles mainitakse, et USA leping võimaldab USA-l ja selle liitlastel seirata Venemaa vägede paigutust.

"NATO liitlased ja partnerid /.../ on mitu korda rõhutanud avatud taeva lepingu tähtsust," kirjutas Engel, kelle arvates USA lepingust lahkumine võib lõhestada NATO ja õõnestada USA kui stabiilse ja ennustatava partneri mainet.

"Kui administratsioon tõepoolest kaalub lepingu staatuse muutmist, peab see olema osa läbipaistvast protsessist, mis hõlmab üksikasjalikku ametkondadevahelist ülevaadet ja konsulteerimist kongressiga ja mis tagab teistele allakirjutanutele meie kavatustest selge arusaamise," märkis kongresmen.

Tema sõnul on selles küsimuses USA liitlaste ja partneritega nõu pidamine seda laadi lepingute osas otsuste langetamise möödapääsmatu tingimus.

"Venemaa jätkab ettearvamatut käitumist. Seepärast ma toetan administratsiooni pingutusi tagada Kaliningradi ning Gruusia Abhaasia ja Lõuna-Osseetia alade lepingu säilimine, samuti pooldan piiranguid, mis kehtestati vastuseks Vene lendudele USA kohal. Kuid on selge, et need mured ei ületa lepingu tõsise rikkumise künnist, mida tuuakse sellest lahkumise võimalikuks põhjenduseks," kirjutas Engel.

Kongresmen märkis, et sel pingetõusu ajal on USA ja Venemaa suhtlus ja koostöö tähtis. Tema arvates peab USA valmistuma väljakutseks, mida Venemaa endast kujutab, ja mitte loobuma mehhanismidest, mis võimaldavad tal Venemaad jälgida.

"Palun selles küsimuses teie isiklikku osavõttu, tagamaks, et USA ei lahkuks mõtlematult ja umbropsu avatud taeva lepingust, mis teenib endiselt USA rahvusliku julgeoleku huvisid ja on eriti tähtis heidutusmeede," manitses Engel O'Brienit.