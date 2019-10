Viis Ida-Viru saadikut ei toetanud keskkonnatasude suuremat suunamist maakonda

Põhjarannik kirjutab, et keskerakondlased Martin Repinski ja Mihhail Stalnuhhin ja Isamaa liige Siim Kiisler hääletasid selle eelnõu menetlemise lõpetamise poolt juba pärast esimest lugemist; keskerakondlane Dmitri Dmitrijev ja EKRE liige Riho Breivel jätsid aga üldse hääletamata.

Riigikogu liige ja Lüganuse vallavolikogu esimees keskerakondlane Dmtri Dmitrijev on aastaid rääkinud, et keskkonnatasudest peaks senisest märksa suurem osa Ida-Virumaale tagasi tulema, ent nüüd hääletas ta selle maha leides, et selle sõnastus pole hästi läbi mõeldud ja põlevkivi kaevandmise mahtude vähenemisel on Ida-Viru programmi sidumine keskkonnatasudega riskantne.

EKRE-sse kuuluv Peeter Ernits, kes muuhulgas ütles riigikogu kõnetoolist Ida-Virumaa kohta, et ei tahaks sellises tööstuspiirkonnas eriti elada, nimetas sotside poolt esitatud muudatuste ettepanekut "kirve-eelnõuks, mis iseenesest kirjeldab tegelikult tõsist muret", ja tegi ettepaneku see tagasi lükata.

Seda ettepanekut toetasid 51 riigikogu liiget, Keskerakonna, EKRE ja Isamaa saadikud; vastu oli 31 riigikogu liiget, peale sotside ka paljud reformierakondlased.

Teema arutelu saab lähemalt lugeda riigikogu stenogrammist.