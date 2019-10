UP Invest ostab Apple´i volitatud edasimüüja IM Arvutid

Margus Linnamäe investeerimisfirma UP Invest ostab Apple´i volitatud edasimüüja Eestis, Lätis ja Soomes IM Arvutid AS-i.

IM Arvutid tegutseb Eestis ja Lätis iDeali ning Soomes 1Store kaubamärgi all, pakkudes suurima Apple´i volitatud edasimüüjana Balti turul oma esindussalongides Apple´i tooteid ja lisavarustust ning kliendituge.

Pärast tehingut IM Arvutid tegevjuhina jätkava Antti Aduri sõnul on IDealist ja 1Store´ist aastate jooksul kujunenud Eesti, Läti ja Soome turul tugev ja usaldusväärne kaubamärk, omades Eestis nelja, Lätis viit ja Soomes kolme kõrgkvaliteedis Apple Premium Reselleri teenuseid pakkuvat müügisalongi. Ettevõttele kuulub Eestis, Lätis ja Soomes kokku 14 müügiesindust.

"Kindlasti täiendab seni peamiselt erakliendile suunatud iDeal tõhusalt juba varasemalt UP Investi omanduses olnud OÜ-d Klaar, mis on Valge Klaari kaubamärgi all tugevalt kanda kinnitanud Apple´i edasimüüjana Eesti äriklientide turul," lisas Adur.

UP Investi juhatuse liikme ja tegevjuhi Sven Nuutmanni sõnul on Valge Klaar olnud väga tugev Apple´i toodete hoolduse ja remondi vallas, samuti ärikliendi turul ning nüüd on võimalus seda väärt kogemust viia ka iDeali ja 1Store klientideni.

"Ostuga laiendame oma geograafilist tegevust Apple´i toodete müügi, hoolduse ja remondi vallas ning kindlast võtame jõuliselt suuna laienemisele Balti turul ja Soomes, milles näeme suurt potentsiaali," märkis Nuutmann, lisades, et kahe ettevõtte kogemuste ühendamisest võidavad eelkõige Apple´i toodete ja teenuste kasutajad.

Nuutmanni sõnul jätkavad Klaar OÜ ja IM Arvutid AS eradi kaubamärkidega ja senise juhtkonnaga.

IM Arvutid AS-i asutaja ja ainuomaniku Ismo Uosukaineni sõnul muudab tehing mõlemad Eesti tuntud Apple´i edasimüüjad klientide jaoks relevantsemaks, partnerite jaoks atraktiivsemaks ning Apple´i jaoks Eestis lihtsamini hallatavaks.

Uosukaineni sõnul on Apple edasimüüjate koondumine ühe omaniku alla üleeuroopaline trend ning väikestel turgudel likviidsuse säilitamiseks vajalik. Ta lisas, et ettevõtte 2020. aasta prognoositav käive ulatub 60-65 miljoni euroni.

Tehingu peab heaks kiitma veel ka Eesti konkurentsiamet.