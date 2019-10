Kokkuleppe sõlmimisest teatas kolmapäeval Venemaa riiklik uudisteagentuur TASS, mille Põhja-Korea poolseks partneriks on sealne infoagentuur KCNA. Varasem koostöölepe kahe agentuuri pärineb 2005. aastast ning TASS on seni ainus Venemaa uudisteagentuur, mis sellist koostöölepet Põhja-Korea kolleegidega omab.

Suures osas puudutab koostöö uudiste ja informatsiooni vahetamist ning teineteise töötajate vastastikust abistamist, kuid lisaks ka nn võltsuudistele vastu astumist.

"Me näeme uudistekeskkonnas üha rohkem informatsiooni väärtõlgendamist ning me peame sellisele võltsuudiste edastamisele vastu astuma," teatas KCNA peadirektor Kim Chan-gwang. "Ma usun, et KCNA ja TASS peaksid selle eesmärgi nimel jõud ühendama."

TASS-i juht Sergei Mihhailov omakorda rõhutas vajadust "edastada uudised maailma erinevatest paikadest ning sealhulgas ka Põhja-Koreast, mis on praegu mitmes mõttes rahvusvahelise meedia tähelepanu all".

Varem sel nädalal teatas Põhja-Korea välisministeeriumi pressiosakond, et Venemaa meediaväljaanded on "õiglaselt ja objektiivselt kajastanud Põhja-Korea juhtkonna resoluutseid seisukohti käimasolevates vaidlustes Washingtoni ja Pyongyangi vahel".

Lääneriigid on nimetanud Venemaad ühe peamise nn võltsuudiste edastajana maailmas. KCNA-d omakorda peetakse Põhja-Korea ja selle diktaatori Kim Jong-uni propagandakanaliks.