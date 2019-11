Põhja-Korea sõimas Bidenit marutõbiseks koeraks

Pyongyang on tuntud mahlaka keelekasutuse poolest USA ja Lõuna-Korea poliitikute sõimamisel, kuid Bidenile suunatud teravused näisid ületavat isegi riigi enda kõrgeid standardeid.

Bidenil oli julgust laimata KRDV kõrgeima juhtkonna väärikust, kirjutas Põhja-Korea riiklik uudisteagentuur KCNA neljapäeva hilisõhtul, kasutades lühendit riigi ametlikust nimest Korea Rahvademokraatlik Vabariik.

"Marutõbised koerad nagu Biden võivad teha paljudele inimestele haiget, kui lubada neil ringi sibada. Nad tuleb kepiga surnuks peksta. See oleks kasulik ka USA-le," edastas agentuur.

Pole selge, millega Ühendriikide endine asepresident endale Pyongyangi viha tõmbas, kuid Bideni kampaaniameeskond avalikustas sel nädalal president Donald Trumpi välispoliitikat kritiseeriva reklaami, öeldes, et diktaatoreid ja türanne kiidetakse, meie liitlased aga lükatakse kõrvale.

Klipis kõlab sõna "türann" samal hetkel, kui ekraanile ilmub pilt president Donald Trumpist ja Põhja-Korea liidrist Kim Jong-unist mullu juunis Singapuri tippkohtumisel kätlemas.

KCNA näis laenavat ka Trumpi üht lemmikväljendit "Unine Joe", väites, et ameeriklaste sõnul ei ole Biden unest ärganud.

Biden on näidanud märke dementsuse viimasest faasist, teatas KCNA. "Tundub, et tema jaoks on saabunud aeg elust lahkuda," lisas agentuur.

See ei ole esimene kord, kui Põhja-Korea on Bidenit sarjanud. Mais nimetas Põhja-Korea teda imbetsilliks ja madala IQ-ga narriks pärast seda, kui USA endine asepresident oli nimetanud Kimi diktaatoriks ja türanniks.

Sejongi Instituudi vanemteaduri Cheong Seong-Changi sõnul näitab Bidenit tabanud sõim Põhja-Korea kannatamatust igasuguse kriitikaga Kimi aadressil.

"Pyongyang on alati vihanud seda, kui välismaailm sildistab selle juhtkonda türanniks või diktaatoriks," sõnas ta.

Bidenile suunatud solvangud olid skaala ülemises osas, ütles Hankuki välisuuringute ülikooli Põhja-Korea propaganda ekspert Mason Richey AFP-le, viidates väljendi "marutõbine koer" korduvale kasutamisele.