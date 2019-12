Poola parlamendi alamkoda kiitis vastuolulise kohtueelnõu heaks

Poola parlamendi alamkoda kiitis reedel heaks seaduse, mille alusel on võimalik karistada kohtunikke, kes on kriitilised valitsuse kohtureformide suhtes.

Seaduseelnõu on toonud Poolas kaasa meeleavaldused ning seda muudeti enne parlamendihääletust. Sellest hoolimata on seaduse järgi kohtunikel jätkuvalt võimalik oma töö kaotada.

Eelnõu peab heaks kiitma ka senat, kus opositsioonil on väike enamus. Samas on parlamendi ülemkojal vaid piiratud võim eelnõu jõustamist edasi lükata, kuid mitte seda blokeerida. Samuti vajab eelnõu allkirja presidendilt, kes on sellele toetust avaldanud.

Valitsuse toetajad on seisukohal, et seaduseelnõu tagab korra "kaootilises" kohtusüsteemis, kuid opositsiooni sõnul on see ohuks demokraatiale. Arutelu seaduseelnõu üle alamkojas kestis kaks päeva.

Euroopa Liit on ärgitanud Poolat seadust mitte heaks kiitma, väites, et see on ohuks kohtusüsteemi sõltumatusele.

Euroopa Komisjon hoiatas Poolat justiitskava küsimuses

Euroopa Komisjon hoiatas neljapäeval Poolat justiitsreformide suhtes kriitiliste kohtunike karistamise kava küsimuses.

Komisjoni asepresident Vera Jourova kirjutas Poola presidendile, peaministrile ja parlamendispiikritele, väljendades Euroopa Liidu muret ettepanekute suhtes, mis on toonud Poolas kaasa meeleavaldused.

Jourova kirjas rõhutati, et justiitsmuudatused Poolas peavad "vastama EL-i õiguslikule korrale aluseks olevatele nõudmistele... ning ei tohi viia Poola seadusliku korra allakäimise süvenemiseni", ütles Komisjoni pressiesindaja Christian Wiegand.

Jourova ärgitas Poolat konsulteerima Euroopa Nõukogu Veneetsia Komisjoniga, mis nõustab riike oma seaduste vastavusse viimisel EL-i nõuetega.

"Ta ärgitab kõiki riigiorganeid mitte jätkama seaduseelnõu menetlusega, kuni kõik vajalikud nõupidamised kõikide osapooltega on peetud," lisas Wiegand ajakirjanikele.

Poola võimupartei Õiguss ja Õiglus (PiS) muudatused näevad ette võimalust kohtunike ametist eemaldamiseks "poliitilises tegevuses osalemise" või "justiitssüsteemi funktsioneerimist kahjustavas tegevuses osalemise" eest.

Poola ülemkohus ähvardas varem sel nädalal, et kava eesmärk võib olla kohtunike sundimine järgima kõiki regulatsioone, isegi neid, mis ei ole vastavuses "kõrgemate õiguslike normidega", mis läheks vastuollu EL-i reeglitega.

2015. aastal võimule saanud erakond Õigus ja Õiglus (PiS) on jõustanud mitu vastuolulist justiitsreformi, mille eesmärk on partei sõnul võidelda korruptsiooniga.

2017. aasta lõpus algatas EL menetluse Poola suhtes "süstemaatiliste ohtude" tõttu, mida selle justiitsreformid kujutavad õiguslikule korrale.

Euroopa Liidu Kohus palus novembris Poola ülemkohtul otsustada, kas uus õigusnõukogu KRS ning PiS-i reformiprogrammiga loodud uus distsiplinaarkogu on poliitilisest mõjuvõimust vabad või mitte. Ülemkohus otsustas, et nende sõltumatus pole tagatud.