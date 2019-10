Põlva haigla sünnitusosakonna ümber toimuvad sündmused on tekitanud paljudes küsimuse, millised teenused Põlva haiglasse uuest aastast alles jäävad.

Haiglast öeldakse, et nende eesmärk on pakkuda uuest aastast rohkematele inimestele rohkem teenuseid. Näiteks käivad juba praegu Tartu Ülikooli kliinikumi kirurgid Põlvas haiglas vastuvõtte tegemas ja opereerimas.

"Me tahaksime, et siin oleks ortopeed, käiks. Võiks olla uroloogi vastuvõtt, tahaks suurendada silmaarsti vastuvõttu, kellel on väga pikad järjekorrad või ka näiteks nahaarst, kelle vastuvõtte me tahaks samamoodi suurendada," ütles Põlva haigla tegevjuht Margot Bergmann "Aktuaalsele kaamerale".

Teiseks oluliseks sihiks on Põlva haiglas võetud taastusravi arendamine ja pakkumine Lõuna-Eesti inimestele.

"Inimestel ei ole väga palju võimalusi just statsionaarseks taastusraviks ja tegelikult see vajadus on olemas igas eagrupis. Me oleme natuke suurendanud praeguseks statsionaarse taastusravi osakaalu, et saame pakkuda rohkematele patsientidele teenust, samamoodi tahame ka voodikohtade arvu suurendada," rääkis Bergmann.

Lisaks plaanitakse hakata arendama kogukonna ämmaemanduse teenust, mis tähendab, et kuigi Põlva haiglast kaob võimalus sünnitada, ei plaanita ühtegi inimest Bergmanni sõnul koondada.

"Tegelikult nii toimub see ka mujal maailmas, et ämmaemandad teenindavad nii rasedaid kui täiesti terveid naisi. Ja mina leian, iseseisev ämmaemandusabi on üks tuleviku teemadest, millest võiks kujundada Põlva haigla eduloo," rääkis Bergmann.

Kuidas on aga lood vajaliku meeskonnaga? Täna töötab haiglas 329 inimest, mis teeb haiglas maakonnas suuruselt teise tööandja. Alates uue juhi tööle asumisest on haiglast koondatud neli inimest. Läinud nädal tõi uudise, et Bergmann kõrvaldas juhipositsioonilt sünnitus- ja günekoloogia ning kirurgiaosakonna juhi Sirje Kõivu meedias avaldatud väljaütlemiste pärast.

"Mis puudutab töölepinguga seonduvad, siis seda Põlva haigla ei saa ega ka soovi kommenteerida," lausus Bergmann.

Kõiv ütles "Aktuaalsele Kaamerale", et tal pole lubatud meediaga suhelda. Teisipäeva hommikul said haigla töötajad teate, et töötukassa tuleb tegema infopäeva, mis tekitas küsimuse, kas haiglas seisab ees suurem koondamine.

Töötukassa Põlvamaa osakonna juhataja Katri Mandeli sõnul suurte koondamiste kohta haiglas infot pole. "Pigem täna on meie mõte Põlva haiglasse minnes see, et öelda inimestele, et me oleme olemas ka enne, kui nad töötuks jäävad. Me räägime sellest, et nad on muutustes, et kindlasti ei ole täna lihtne olla Põlva haigla töötaja."