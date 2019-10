Põlva vallavolikogu süüdistab TÜ kliinikumi volituste ületamises

Põlva vallavolikogu on seisukohal, et Tartu ülikooli kliinikum on ületanud oma volitusi otsustamaks Põlva haigla saatuse üle. Kliinikumi hinnangul on koostöö olnud väga sujuv ja ühtegi otsust pole ka veel tehtud.

"Aktuaalne kaamera" vahendas läinud nädalal lugu, mis rääkis Põlva haigla edasisest plaanidest. Haigla juhi esitatud visioon eesseisvatest muutustest tuli aga Põlva vallavolikogu liikmetele üllatusena.

"Seda plaani kuulsin ma "Aktuaalse kaamera" ühest lõigust, tegelikult peaks ju demokraatlikus ühiskonnas sellest kõigepealt teada saama haigla nõukogu liikmed, siis volikogu liikmed, sest nemad esindavad seda piirkonda, seda rahvast, kes siin elavad," lausus vallavolikogu liige Tarmo Tamm.

Põlva haigla nõukogu esimees, Tartu Ülikooli kliinikumi juhatuse liige Marek Seer ütles, et volikogu liikmed on kolme inimesega esindatud haigla nõukogus.

"Haigla nõukogus on nad olnud infoga kursis, et lihtsam viis infot saada, on küsida enda poolt volitatud liikmete käest," lisas ta.

Volikogule tuli üllatusena ka 21. oktoobri Õhtulehes ilmunud artikkel, kus TÜ kliinikumi juhataja vastas riigikogu sotsiaalkomisjoni esimehe arupärimisele, et Põlvas ei saa enam uuest aastast sünnitada.

Vallavolikogu peab pretsedendituks, et kliinikumi juhataja teeb otsuse sünnitusosakonna sulgemise kohta ja palub nüüd minna Tartusse või Võrru sünnitama.

Haigla nõukogu liikmete sõnul ei ole aga seda otsust veel arutatud ja sellekohane koosolek peaks toimuma alles novembri keskpaigas

"Paljud asjad on tulnud üllatusena, just need, mis on sotsiaalmeedias levikule läinud nii televisioonis kui ajakirjanduse kaudu. Tegelikult oleks hea, kui meie saaks esmaselt selle info kätte, et selline info läheb liikvele, see on tegelikult natuke liig," lausus Põlva haigla nõukokku kuuluv vallavolikogu liige Sirje Tobreluts.

Marek Seeri sõnul on tal aga Põlva haigla nõukogu liikmetega väga siiras teineteisemõistmine, mida näitab ka see, et seni pole olnud vaja ühtegi nõukogu otsust hääletada.

"Õhtulehe artikkel, mille üle arutletakse, on olnud kliinikumi juhtkonna poolne selgitus või taotluse vastus riigikogu sotsiaalkomisjoni esimehele ja see on, ma ütleks, lihtsalt kontekstist välja rebitud. Veelkord, et me töötame nende otsuste alusel, mis on tehtud eelmisel aastal, eelmise nõukogu poolt ja järgnev sõltub juba 12. novembri nõukogu otsustest," lisas Seer.