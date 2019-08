Varasemalt Margus Linnamäe enamusosalusega UP Investile kuulunud kuulutusteärid koondava Baltic Classifieds Groupi müümine fondihaldurile Apax Partners on lõpuni jõudnud. Alates 2. augustist on ettevõtte omanik Leedus registreeritud Antler Group UAB, mis kuulub omakorda fondile.

Konkurentsiametid kiitsid tehingu heaks ja praeguseks on see jõustunud, ütles Up Investi juhatuse liige Sven Nuutmann. Tema sõnul on alates tehingu jõustumisest kuulutusteärid eraldatud Up Investi muudest tegevustest ja Apax Partnersi omanduses.

Suurtehing sai avalikuks mai alguses, tehingu rahalisi tingimusi pooled ei avalikusta. Ametlikult kinnitamata andmeil võib tehingu hind ulatuda sadadesse miljonitesse eurodesse.

Baltic Classifieds Group haldab portaale Autoplius.lt, Aruodas.lt, Skelbiu.lt, CVBankas.lt, KV.ee, City24.ee, City24.lv, Osta.ee ja Soov.ee, mis kokku koguvad enam kui 50 miljonit külastust kuus.

Apaxi fondidel on pikaajaline kogemus digitaalse kaubanduse äridesse investeerimisel. Investeering Baltic Classifieds Groupi on selles valdkonnas üheksas ning Baltikumis esimene. Varasemate investeeringute seas on Auto Trader Ühendkuningriigis, Idealista Hispaanias, SoYoung ja SouFun Hiinas ning Trade Me Uus-Meremaal.

Apax Partners on ülemaailmne erakapitaliinvesteeringute ettevõte. Enam kui 40-aastase ajaloo vältel on Apax Partners loonud ning juhtinud fonde koguväärtusega ligikaudu 50 miljardit dollarit.