Riigikogu tervitas infotunnis debüteerinud Kingot teravate küsimustega

Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kert Kingo ütles kolmapäeval esmakordselt riigikogu infotunnis parlamendiliikmete küsimustele vastates, et USA ja Hiina kaubandussõja mõju pole Eestisse veel jõudnud ning et kirju ja ajakirju toimetatakse Eestis nii kaua postkastidesse, kui on veel kirjutajaid ja tellijaid.

Kuigi infotunnis olid ka rahvastikuminister Riina Solman (Isamaa) ja peaminister Jüri Ratas (Keskerakond), siis neile jagus saadikutel kahe peale vaid kaks küsimust ja needki läksid mõlemad Solmanile. Kingole esitati kuraditosina jagu küsimusi, peale selle veel täpsustavad küsimused.

Näiteks Urmas Kruuset (Reformierakond) huvitas postiteenuse kättesaadavus maapiirkondades.

Kingo vastas, et eesmrk on tagada, et tellijad saaksid oma tellitud ajakirjanduse õigeaegselt kätte. Kuidas kahjumis Eesti Posti nulli aidata, saab tema sõnul öelda tuleval kevadel, kui valmib analüüs Omniva kontserni ettevõtete kohta. "Siis teeme konkreetsed otsused, kuidas edasi liikuda. Analüüsi eesmärgiks leida lahendus, et postiteenuse miinus saaks ideaalsete ootuste järgi kasumlikuks," märkis Kingo.

Märksa teravam oli Kaja Kallas (Reformierakond), kes küsis Kingolt, et talle jääb ajakirjanduses öeldu ja kirjutatu põhjal mulje, et Kingo ei soovi ministritööd teha, et Kingole see töö ei meeldi ja ta pigem hoiab eemale. "Miks te selle ametikoha vastu võtsite," küsis Kallas.

Kingo vastas, et on hämmastav ja piinlik kuulda parlamendiliikme käest kuulujuttudele ja klatšile tuginevat infot. "Kas me oleme teiega rääkinud sellest, ma ei mäleta seda, ja seda ma ka ei mäleta, et ükski ajakirjanik oleks rääkinud minuga sellest. Väliskaubandusega tegelemine ei tähenda, et ma käin tootenäidete kohvriga maailmas ringi," ütles Kingo vastuseks

Jürgen Ligil (Reformierakond), kes soovis teada, mis on Kingo roll väliskaubanduse arendamisel, soovitas Kingo tutvuda majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi põhimäärusega.

Sotsiaaldemokraat Heljo Pikhof viitas samuti ajakirjanduses levinud väidetele, et Kingo ei soovi enda sõnul välismaal käia ega valda võõrkeeli, ning päris, kas Kingo on kaalunud ministriametist loobumist.

Kingo vastas, et ta ei mäleta, et oleks Pikhofiga vestelnud sellest, et milliseid keeli ta oskab, või öelnud, et ta keeldub reisimast. "Kust on opositsiooniliikmetel pärit see arusaam - see on ehitatud üles ajakirjanduse peale. Ja seda levitatakse kui absoluutset tõde," ütles Kingo, ja lisas, et ta on ministrina suvest saadik tegelenud sellega, et Eesti ettevõtjatel oleks parem võimalus siseneda välisturgudele.

Jevgeni Ossinovski (SDE) soovis teada, kas Kingo hinnangul on USA ja Hiina kaubandussõja mõjud jõudnud ka Eestisse ning mil viisil see Eesti ettevõtteid mõjutanud.

Kingo sõnul on praegu ennatlik rääkida mingist mõjust, sest tema teada pole tegu mingi sõjaga, vaid erimeelsustega, mida praegu lahendatakse.

"Erinevalt sellest, mida teie väidate, siis minu teadmise järgi otsitakse pingetele lahendust. Minu info järgi on plaanis pingeid lahendada. Peame ootama ära, millistele järeldustele seal jõutakse," ütles Kingo.

Kui Pikhof tundis huvi, millistes välisriikides on Kingo ministrina käinud ning millistesse kavas minna, vasta Kingo, et ta on käinud riigi esindajana Kanadas ning lähiajal on plaanis minna Saksamaale.

Heiki Kranichi (Reformierakond) küsimusele, kas Kingol on plaanis pärast tema endise abi Viive Aasma väidet, et EASis lokkab korruptsioon, algatada asutuses järelevalvetoimingud, vastas Kingo, et kuivõrd prokuratuur on tuvastanud, et korruptsiooni EASis pole, ei näe ta mõtet seda uurimist dubleerida.

Kingo vastas veel Ligi esitatud küsimusele majanduskasvu potentsiaali, Ivari Padari esitatud küsimusele Bocuse d`Ori korraldamise, Mart Võrklaeva esitatud küsimusele viimase miili ühenduse, Aivar Sõerdi esitatud küsimusele Tallinna linnahalli renoveerimise, Raimond Kaljulaidi esitatud küsimusele tehisintellekti, Signe Kivi esitatud küsimusele valdkonna saavutuste ja Erik-Niiles Krossi esitatud küsimusele IT arengu rahvusvahelise koostöö kohta.