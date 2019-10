Temale järelehüüdes te kirjutate, et "tunnustan minister Kingot raske otsuse eest". Te tunnustate teda, aga te mitte kusagil ei kasuta sõna "valetamine". Miks nii?

Eks see õppetund ole päris karm. Nii ongi, et kui usaldust on murtud, eriti veel, kui auväärt Riigikogu ees seda öeldakse, siis on ta teinud, ma arvan, ainuvõimaliku otsuse oma ametist lahkuda.

Kas teie hinnangul Kert Kingo valetas?

Kui ta ütles Riigikogu kõnetoolis, et personalitehinguid ei ole tehtud ja samas teades, et ta allkirjastas 18. oktoobril lepingu ja 19. oktoobril oma korralduse, siis me näeme väga selgelt, et personalitehingud on tehtud.

Et ta valetas?

Loomulikult see ei vasta tõele.

Kas te olete saanud temaga ka rääkida, et miks ta seda tegi?

Jah, ma olen temaga kohtunud täna ca üks tund.

Ja mis olid tema põhjendused?

Tema põhjendused olid sellised, et tema nõunik - käis ka meediast läbi - ei ole ametisse asunud, ja loomulikult oli meil juttu ka sellest, et sellises olukorras on minu arvates - ja ka tema arvates - võimatu valitsusel edasi minna. Nii et eks see poliitika olegi läinud väga konkreetseks: kui sellised mustvalged lahendused tulevad välja, on siit väga keeruline minna edasi ja see on hea õppetund tulevikuks.

Kas te tundsite, et ta andis teile siira, selge vastuse küsimusele, miks ta seda tegi? Või käis selline hämamine?

Noh, kas hämamine või mitte, aga see oli väga konkreetne otsus, et ta soovis astuda valitsusest tagasi, ta soovis seda teha nii kiiresti kui võimalik.

Ja see oli tema otsus, mitte et talle seda keegi ütles?

Jaa, tema tuli täna minu juurde selle jutuga, et see on tema otsus.

No Mart Helme on öelnud, et ta polegi saanud õieti ministritööd teha, sest et ta on olnud turmtule all kogu aeg. Kas te olete sellega nõus, et see ongi üks põhjus, miks ta on võib-olla et olnud ebaõnnestunud minister?

Eks selle valitsuse osas ole oldud ju kogu aeg väga tähelepanelikud, et seda ei saa öelda. Ja eks kõik valitsuspartnerid ole seda tunnetanud, aga see ei tähenda seda, et ei saa oma tööd teha. Oma tööd peab tegema.

Kas te olete kindel, et EKRE ridadest on võtta uus IT-minister, kes oskab võõrkeeli, kes julgeb käia välismaal, kes suudab meid esindada ja kes peab ka vastu meediaväljal?

Eks väliskaubandus ja infotehnoloogia - mõlemad valdkonnad on hästi olulised. Ühelt poolt majandus, uste avamine välismaal Eesti ettevõtjatele. Teiseks ma julgen öelda, et meie selline kroonijuveel - digiühiskond, selle arendamine, selle täna kindlustamine, tugevdamine.

Nüüd teie küsimusele vastates, kas ma olen kindel, et EKRE leiab uue ministri: koalitsiooni tava on see, et kui see koht kuulub ühele erakonnale, antud juhul siis EKRE-le, tuleb leida tõesti siis see võimekas naine või mees, kes teeb oma tööd hästi.

Te ütlete, et on selline tava ja tuleb leida, aga kas te usute sellesse? Kas te olete kindel?

Ma olen täiesti veendunud, et EKRE teeb oma parima valiku, jah.

Teeb parima valiku... Lavly Perling ei saa jätkata riigi peaprokurörina sellepärast, et EKRE on sellele vastu, samal ajal kui Keskerakond ja Isamaa on poolt. Kas see on nüüd siis selline juhtum, kus me näemegi, kuidas te olete EKRE pantvangis?

Ei, ma arvan, et see on juhtum, kus on arusaadav, et koalitsioonivalitsusel see tähendab konsensuslikke otsuseid. Kui konsensust ei ole, siis neid otsuseid teha ei saa.

Ehk see tähendab, et te teete nii, nagu EKRE ütleb?

Antud juhul on EKRE vastu ja kaks teist erakonda toetab. Selleks, et keegi saaks nimetatud peaprokuröriks, on vaja kolme "jah"-i. Täna ei ole kolme "jah"-i.

On vaja EKRE nõusolekut. Aitäh teile stuudiosse tulemast!

Aitäh kutsumast!