"Kujunenud olukorras ei pea ma võimalikuks ministrina jätkata," ütles Kert Kingo.

Peaminister Jüri Ratas kinnitas, et võttis kolmapäeva õhtul vastu väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kert Kingo lahkumisavalduse ning edastas selle elektrooniliselt Vabariigi Presidendile.

"Tunnustan minister Kingot raske otsuse eest, kuid kujunenud olukorras oli üheselt selge, et tema ametis jätkamine olnuks väga keeruline. Seda nii tema enda, tema koduerakonna kui ka terve valitsuse jaoks," teatas Ratas oma Facebooki postituses.

"Poliitik peab oma suhtlemises ametikaaslaste ja avalikkusega olema avatud ning ka ebameeldivate teemade puhul andma õigustatud küsimustele selgeid ja ammendavaid vastuseid. Loodan, et Kert Kingo teeb toimunust tõsised järeldused, mille esimeseks sammuks oli kindlasti tema suure kaaluga otsus ametist lahkuda," kirjutas Ratas, soovides Kert Kingole palju jõudu ja tegutsemistahet vastutusrikkas parlamenditöös.

Helme: Kingole ei antud päevagi töörahu

EKRE esimehe, siseminister Mart Helme sõnul oli Kingo tagasiastumine nende üksmeelne otsus. "Ma helistasin talle niipea, kui nägin seda uudist, mis tuli kella 15-16 paiku, ja ütlesin, et kujunenud olukorras ei ole tal võimalik jätkata. Ta ütles, et oli just valmis mulle helistama, et mulle öelda seda sama: "kujunenud olukorras ma ei saa enam ministrina jätkata"," rääkis Helme "Aktuaalsele kaamerale".

Minister kritiseeris aga ajakirjanikke, öeldes, et meedia ei andnud Kingole töörahu.

"Ma juhiks tähelepanu ka sellele, lugupeetud ajakirjanikud, et praktiliselt esimesest päevast alates, kui Kert Kingo ametisse astus, ei ole antud talle päevagi töörahu. Ta on olnud kogu aeg rünnakute all, ta on kogu aeg pidanud rääkima, kas ta oskab inglise keelt või ta ei oska inglise keelt, kas ta käib välismaal või ta ei käi välismaal, kas ta teeb tööd või ta ei tee tööd, kas ta valetab või ta ei valeta. Ta on olnud meedia lakkamatu turmtule all. Te võite ise uskuda, et inimene väsib ära ja ma arvan, et tal oli teatud mõttes kergendus öelda, et "ma ei saa enam niimoodi edasi töötada"," rääkis Helme.

Vastates ajakirjanike küsimusele, kas EKRE teadis juba enne kolmapäeva, et Kert Kingo ja Jakko Väli olid tegelikult töölepingu sõlminud, ütles Helme, et sel ei ole tagantjärele enam tähtsust.

Helme sõnul lubas praegu välismaal viibiv president kooskõlastada Kingo tagasiastumise hiljemalt reedel.