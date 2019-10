"Selline olukord tundub natukene jampslik ja täiesti arusaamatu," rääkis Adams esmaspäeva hommikul Vikerraadio hommikuprogrammile antud usutluses.

Postimees kirjutas, et Reformierakondlased ja sotsiaaldemokraadid on juba kolmes riigikogu infotunnis boikoteerinud peaminister Jüri Ratast, kellele ei anta sõna, kuid kes on ometi kohustatud iga kord kohale tulema. Opositsioon ei välistata, et samas vaimus kavatsetakse jätkata.

Eelmine riigikogu koosseis muutis riigikogu töö- ja kodukorra seadust ning kolmapäevane infotund hakkas tunni asemel kestma kaks tundi.

"Sest alati oli küsimusi rohkem, kui ühe tunni sisse mahtus," tähendas Adams. "Kuid niisugust asja, et kohal peaks istuma minister, kellele küsimusi ei ole, pole varem olnud."

Adams lausus, et tema küll ei loe muudetud seadusest välja, et peaminister või keegi teine on kohustatud istuma saadikute ees kaks tundi, kui talle küsimusi ei ole.

"Jüri Ratas võiks välja ütelda, et tema ilmaasjata kohale ei tule. Valitsuse jurist või õiguskantsler, kes tunnevad seaduste nüansse võiksid põhjendada, et pole vaja kohale tulla ja lõpuks on valitsuskoalitsioonil riigikogus häälteenamus. Kui koalitsioon ei taha, et peaminister seal asjata istuks, siis nad saaksid seadust muuta," rääkis Adams.

Adamsi sõnul ei esita opositsioonisaadikud Ratasele küsimusi seetõttu, et viimane on väga hea vastaja.

"Ratas oskab vastata niivõrd hästi, et talle küsimuse edastaja ei saa poliitilist plusspunkti. Peale jääb Jüri Ratas, seetõttu tõenäoliselt ei peeta otstarbekaks anda talle tribüüni, kust ta saaks avalikkusele positiivset sõnumit anda," rääkis Adams. "Ratas vastab ümmarguselt teadlikult, tema vastused pole mõeldud küsijale, vaid pigem rahvale ja avalikkusele ja ta saab sellega väga hästi hakkama. Vastamise stiiliga ta ärritab opositsiooni."

Adams nentis, et igal pool maailmas on parlamentide infotunnid pigem etendustribüünid, kui lihtsalt info saamiseks korraldatav aruteluformaat.

"Kui lihtsalt infot sooviti jääb ajastusse, mis oli enne massimeediat. Kuid elava poliitilise kontakti vajadus on inimestel olemas ja valijad tahavad näha valitsuse liikmeid."

Marko Pomenants: peaminister on kohal, kuna küsimusi tekib ka jooksvalt

Nelja riigikogu kooseisu kuulunud Isamaa liige Marko Pomerants ütles ERR-ile, et peaminister peab infotundi kohale tulema, kuna lisaks registreeritud küsimustele võib nende ammendumisel ka kohapeal küsimuse algatada, kui registreeritud küsimused läbi. "Seda pole küll seaduse tasemel selliselt reguleeritud, aga selline on praktika."

Seaduses on kirjas, et infotunnis osalevad peaminister või teda asendav minister ning peaministri poolt määratud ministrid. "Seega võib peaminister ka üksi tulla ja teisi kaasa ei määra. Mis siis? Riigikogu liikmed ei ilmu kohale? Pikema infotunni formaadi eeskõnelejad eelnõu menetlemise ajal olid reformierakondlased, kes soovisid sisulisemat arutelu," rääkis Pomerants.

Kui peaministrilt ei küsita, saab ta Pomerantsi sõnul rahulikult järgmiste kohtumiste memosid lugeda. "Riigikogulased lihtsalt raiskavad ära neile seadusega tagatud võimaluse. Kui Taavi Rõivase valitsust umbusaldati, siis sellele eelnes infotund. Taavi Rõivaselt ei küsitud midagi, mina vastasin sõnniku aunatamise kohta," märkis Pomerants.