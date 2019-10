Eelnõu: Lääne poolt sanktsioneeritud Vene ärimehed saavad eristaatuse

Venemaa rahandusministeerium on tulnud välja eelnõuga, mille kohaselt rakendatakse lääneriikide poolt sanktsioonide nimekirja kantud ettevõtete ja ärimeeste puhul seadustes eraldi kategooriat.

Eelnõu on lisatud ka normatiivaktide portaali, vahendas Meduza.

Ettepaneku kohaselt hakkaksid Lääne poolt sanktsioneeritud firmade ja isikute puhul kehtima eraldi reeglid, mis puudtavad näiteks valuutaregulatsiooni ja kontrolli ning andmete avalikustamist.

Eelnõu selgituskirja kohaselt on eesmärgiks muuta seadusi nii, et ebasõbralike riikide poolt kehtestatud sanktsioonidest tulenevat mõju Vene majandusele minimeerida. Rahandusministeerium rõhutas, et väited, justkui tekitataks sanktsioneeritud ettevõtetele eeeliseid, ei pea paika.

USA, Euroopa Liit ja mitmed muud riigid on kehtestanud Vene firmade suhtes Ukraina kriisist ja muust vaenulikust tegevusest tulenevaid sanktsioone alates 2014. aastast. Sanktsioonide nimekirja on lisatud mitmeid tuntud Vene ärimehi, sealhulgas president Vladimir Putinile lähedal seisvaid oligarhe ja firmasid.