Nii Venemaa kui ka Soome kodakondsust omav Rotenberg nõuab, et kohus sunniks Handelsbankeni võtma vastu tema rahaülekandeid ning et Nordea, OP Yrituspankki ja Danske Bank vahendaksid tema rahaülekandeid, kirjutab Yle.

Kohtuvaidluse sisuks on laiemalt Soome kodanike õigus saada pangateenust ajal, mil pangad omakorda kardavad lääneriikide, eriti USA poolt kehtestatud sanktsioone.

2014. aasta Ukraina kriisi ajal kehtestas Barack Obama administratsioon paljude president Vladimir Putini lähikonda kuuluvate isikute suhtes sanktsioone. Selles nimekirjas on jätkuvalt ka Rotenbergid (Boriss ja tema vanem vend Arkadi). Rotenbergide firmade suhtes on sanktsioone kehtestanud ka Euroopa Liit.

Kõik kohtuvaidluses osalevat neli panka kardavad, et nende äritegevus kannataks märkimisväärselt, kui nad Rotenbergi rahaga tegemist teevad, sest sanktsioonide rikkuja riskeerib sellega, et satub ka ise sanktsioonide sihtmärgiks.

Rotenberg selgitas oma kaebuses, et pankade tegevuse tõttu ei õnnestu tal maksta ei makse ega ka elektriarvet. Näiteks, kui ta soovib maksta elektrifirmale, mis omab kontot Danske Bankis, ei jõua raha kohale ning see saadetakse tagasi. Rotenberg rõhutab kaebuses seda, et on Soome kodanik ning peaks seetõttu saama teiste EL-i kodanikega võrdset kohtlemist.

Pangad juhivad samal ajal tähelepanu Euroopa Liidu rahapesuvastastele reeglitele. Samuti polevat neil vaja võtta mitmetitõlgendatavate sanktsioonidega seotud riske ning tegelikult ei kohustavat ka Soome seadused neid Rotenbergi raha vastu võtma.

Rotenberg ise eelistungitest osa ei võta. Sisuline kohtuprotsess saab hoo sisse alles järgmisel nädalal.