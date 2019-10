Kataloonia president nõudis vägivallale kohest lõppu

Kataloonia regionaalpresident Quim Torra nõudis kolmapäeva õhtul kohest lõppu vägivallale Hispaania autonoomses piirkonnas, öeldes, et see kahjustab iseseisvusliikumise mainet.

"Me ei luba vahejuhtumeid nagu need, mida me tänavatel näeme. See peab otsekohe lõppema. Pole mingit õigustust autode põletamisele ega muudele vandalismiaktidele," lausus Torra pärast seda, kui Barcelonas puhkesid kokkupõrked meeleavaldajate ja märulipolitseinike vahel.

"Meele avaldamine peaks olema rahumeelne," ütles Kataloonia president telepöördumises. "Me ei tohi lubada sellistel rühmadel, kes imbuvad sisse ja provotseerivad, kahjustada liikumise mainet, kuhu kuulub miljoneid katalaane."

Hispaania peaministri kohusetäitja Pedro Sanchez oli paar tundi varem kutsunud Torrat mõistma ühemõtteliselt hukka piirkonnas puhkenud vägivalda.

Kataloonia pealinnas Barcelonas puhkesid kolmapäeva õhtul kolmandat päeva järjest kokkupõrked katalaani separatistide liidrite vangimõistmisest raevunud meeleavaldajate ja märulipolitseinike vahel.

Ajal kui Hispaania telekanalid näitasid dramaatilisi kaadreid põlevatest barrikaadidest ja märulipolitseinike pihta ilutulestikurakette loopivatest protestijatest, ärgitas Sanchez telepöördumises rahulikkusele ja kutsus Torrat vägivalda selgelt hukka mõistma.

"Tahan teha Kataloonia presidendile üleskutse: nii temal kui ka tema ministritel on poliitiline ja moraalne kohus mõista väga selgelt, ilma vabanduste ja pisendamiseta, hukka vägivalla kasutamine Kataloonias," ütles Hispaania peaminister.

Meeleavaldused puhkesid esmaspäeval pärast seda, kui Hispaania ülemkohus mõistis üheksale Kataloonia iseseivuskampaania juhile üheksa kuni 13 aasta pikkused vanglakaristused.