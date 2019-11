Hispaania peaministrikandidaatide väitlus keskendus Katalooniale

Pühapäeval peetavad valimised on tänavu Hispaanias juba teised ning need järgnevad üheksa katalaani iseseisvuslaste liidri vangimõistmise tõttu puhkenud vägivaldsetele rahutustele Hispaania autonoomses piirkonnas.

Sanchez, kes on langenud parempoolsete opositsioonierakondade surve alla võtta Kataloonia separatistide suhtes karmim hoiak, lubas muuta valimisvõidu korral Hispaania seadusi, et teha lõplikult selgeks, et keskvõimu loata iseseisvusreferendumi korraldamine on riigis kuritegu.

Sanchezele, kes sai 2018. aasta juuni algul katalaani separatistidest seadusandjate häälte toel peaministriks, heidetakse ette pehmust vägivaldsete meeleavaldajate vastu, kes põletasid autosid ja loopisid politseinikke kivide, Molotovi kokteilide ja teraskuulidega.

Paremliberaalse Ciudadanose esimees Albert Rivera ütles kõnnitee sillutuskivitükki käes hoides, et Barcelona meeleavaldustel loobiti politseinikke selliste esemetega, ja märkis, et Madrid oleks pidanud taastama korra Kataloonia autonoomia tühistamise ja regionaalvalitsuse juhi Quim Torra vallandamise teel.

Paremäärmusliku Voxi liider Santiago Abascal läks veelgi kaugemale ja ütles, et Kataloonias on käimas püsiv riigipööre, ning kutsus Torrat vahistama, tal käsi raudu panema ja teda kohtu ette tooma.

Vasakradikaalse Podemose esimees Pablo Iglesias ütles, et ehkki konservatiivne Rahvapartei (PP) on peaministri tegevust Kataloonia kriisi käsitlemisel teravalt kritiseerinud, annab see Sanchezele suurepärase ettekäände sõlmida valitsemiseks PP-ga kokkulepe.

Sancheze Sotsialistliku Tööpartei (PSOE) saadikukohtade arv 350-kohalises parlamendis peaks viimaste arvamusküsitluste põhjal langema seniselt 123-lt 121-le, Vox peaks aga saama praeguse 24 asemel 46 kohta.

Arvamusuuringud ei luba sotsialistidele enamuseks vajalikku 176 kohta isegi kõigi teiste vasakparteide toetuse korral.

Vasakäärmusliku Podemose saak peaks piirduma 31 kohaga eelmiste valimiste 42 asemel, seevastu PP peaks saama senise 66 asemel 91 kohta.

Suurimaks kaotajaks peetakse ettevõtlussõbralikku liberaalset erakonda Ciudadanos, kellele küsitluste põhjal jagub vaid 14 kohta senise 57 asemel.

Vajaliku parlamendienamuse kindlustaks sotsialistide ja konservatiivide suur koalitsioon, kuid selle on Sanchez kindlalt välistanud.