G7: Facebook peab Libra osas esmalt lahendama õiguslikud probleemid

"Digraha arendajatele on õiguslik baas ja kõigi reeglite järgimine absoluutne eeltingimus," seisab vastavasisulises avalduses.

Facebooki krüptovaluuta Libra jaoks loodud ühendus Libra Association tegi esmaspäeval teatavaks oma 21 asutajaliiget.

Libra projekt on silmitsi aina teravama kriitikaga regulaatorite poolt. Hiljuti hoiatas tööstusriikide ühendus G7, et Libra kujutab endas ohtu globaalsele finantssüsteemile.

Facebook on projekti kaitseks öelnud, et see langetaks rahaülekannete kulusid ja aitaks neid, kellel praegu pangandusele ligipääsu ei ole.

Facebooki krüptovaluuta asutajaliikmed, nende seas Uber, Spotify ja Vodafone, allkirjastasid esmaspäeval Genfis koostööleppe, teatas ühenduse tegevdirektor Bertrand Perez.

Facebooki tegevjuht Mark Zuckerberg peaks 23. oktoobril vastama USA esindajatekoja küsimustele Libra plaani kohta.