Eurotsooni viis suuremat majandust teevad koostööd selle nimel, et teha USA meediaettevõttele Facebook võimalikult keeruliseks tulla järgmisel aastal välja oma krüptoraha Libraga. Allikate väitel on Prantsusmaa poolt juhitud kampaania eesmärgiks kutsuda Euroopa Liidu valitsusi üles Facebooki virtuaalraha üleüldse keelustama.

Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia, Hispaania ja Hollandi esindajad on sellel teemal korraldanud oktoobris mitmeid arutelusid, et kindlustada sellega ühist Libra-vastast rinnet, vahendas Politico.

Esmaspäeval tegid nende riikide aserahandusministrid Brüsselis toimunud kinnisel kohtumisel plaani teatavaks ka ülejäänud liikmesriikide esindajatele. Politico käes on ka dokumendi mustand, mille koostas eesistujariik Soome ja kuhu andis oma panuse ka Euroopa Komisjon ning kus on kirjas, et EL-i liikmesriikide valitsused jätavad endale õiguse tõkestada digitaalraha nagu Facebooki Libra, millel on globaalne ulatus ning mis võivad ohustada rahalist suveräänsust.

EL-i rahandusministrid arutavad küsimust järgmisel nädalal Ecofini kohtumisel ning ametlikuma seisukohaga on plaanis välja tulla detsembris.

Liikmesriikide seas tekkinud vastuseis võib hakata tõsiselt takistama Libra kasutuselevõttu Euroopas ning lisab survet nii Facebookile kui ka 20 muule ettevõttele, mis on Libra projektiga seotud. Näiteks Mastercard ja Visa on juba Libra projektist lahti öelnud.

Paljud ametnikud ja eksperdid on veendunud, et 2,4 miljardi kasutajaga Facebooki krüptoraha Libra võib tõsiselt ohustada rahvusvaluutasid ja riikide võimalusi oma finantssektorit kontrollida.