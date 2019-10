FSB pidas Kadõrovit kritiseerinud inguši aktivisti kinni ja viis Groznõisse

"Vene võimud on ületanud Inguššias järjekordse piiri, mis kindlasti seal inimesi ärritab ning tekitab muret ka mujal elavates inimestes, kommenteeris uudist analüütik Paul Goble oma blogis Window on Eurasia.

Goble'i hinnangul annab juhtum alust arvata, et Vene julgeolekuteenistus tegutses selle juhtumi puhul Tšetšeenia kurikuulsa liidri Kadõrovi juhiste kohaselt. See on aga järjekordne tõestus, et Moskva ei ole mingi neuraalne vahendaja Tšetšeenia ja Inguššia vahel pikka aega kestnud piiritülis.