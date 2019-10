Clintoni sõnul toetab Venemaa lõhestamiseks demokraatide kandidaati

Clintoni sõnul on taolise tegevuse eesmärgiks lõhestada valijaskonda ja aidata president Donald Trumpi tagasivalimisel.

Clinton ei nimetanud usutluses kedagi nimeliselt, kuid täpsustavale küsimusele vastates viitas ta üsna selgelt kongressiliikmele Tulsi Gabbardile.

Gabbard reageeris Clintoni süüdistusele Twitteris:

Great! Thank you @HillaryClinton. You, the queen of warmongers, embodiment of corruption, and personification of the rot that has sickened the Democratic Party for so long, have finally come out from behind the curtain. From the day I announced my candidacy, there has been a ...