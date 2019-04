Vabariiklane Trump ei süüdistanud Twitteri säutsudes otsesõnu Venemaad sekkumises presidendivalimistesse, kus ta alistas oma demokraadist rivaali Hillary Clintoni, kuid asetas süü mistahes sekkumise eest oma demokraadist eelkäijale Barack Obamale.

"Kõik, mida venelased 2016. aasta valimistega seoses tegid, pandi toime ajal, kui Obama oli president," kirjutas Ühendriikide riigipea.

"Talle räägiti sellest ja ta ei teinud midagi! Mis veel tähtsam, hääletust see ei mõjutanud," säutsus Trump.

Neljapäeval avaldatud Muelleri uurimisraportist selgus, et Venemaa sekkumine USA 2016. aasta presidendivalimistesse oli ulatuslik ja süstemaatiline. Uurimisraportis seisis, et "Vene valitsus sekkus 2016. aasta presidendivalimistesse ulatuslikul ja süstemaatilisel viisil".

"Eriprokuröri uurimine tuvastas, et Venemaa sekkus presidendivalimistesse peamiselt läbi kahe operatsiooni. Esiteks, üks Vene organisatsioon viis läbi sotsiaalmeediakampaania, mis soosis presidendikandidaat Donald Trumpi ja halvustas presidendikandidaat Hillary Clintonit," nähtus raportist.

"Teiseks, üks Vene luureteenistus viis läbi arvutisse tungimise operatsioone Clintoni valimiskampaania heaks töötavate organisatsioonide, töötajate ja vabatahtlike vastu ja avalikustas seejärel varastatud dokumendid," lisati raportis.

Trump: ma oleksin võinud kogu Muelleri meeskonna vallandada

Trump kaitses end ka süüdistuste eest, et ta püüdis Venemaa sekkumist uurinud eriprokurör Robert Muellerit vallandada, öeldes, et tal oli õigus vallandada ükskõik keda.

"Mul oli õigus teha soovi korral kogu nõiajahile lõpp. Ma oleksin võinud igaühe vallandada, teiste seas Muelleri, kui oleksin seda tahtnud. Ma otsustasin seda mitte teha," säutsus Trump presidendi lennuki pradalt.

"Mul oli õigus kasutada presidendi eesõigust, aga ma ei teinud seda," lisas Ühendriikide riigipea.

Mueller uuris 22 kuud kestnud juurdluse käigus Venemaa sekkumist Ühendriikide presidendivalimistesse, USA praeguse presidendi ja toonase presidendikandidaadi Donald Trumpi kampaaniameeskonna ja Venemaa võimalikku kokkumängu ja seda, kas Trump takistas õigusemõistmist.

Kreml: Muelleri juurdlus ei tõesta Venemaa sekkumist

USA eriprokuröri Robert Muelleri juurdluses ei suudetud leida tõendeid Moskva sekkumisest 2016. aasta Ühendriikide presidendivalimistesse, ütles Kreml reedel.

"Raport ei esitanud nagu varemgi põhjendatud tõendeid Venemaa väidetavast sekkumisest USA valimisprotsessi," ütles Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov ajakirjanikele ja lisas, et neljapäeval avalikuks tehtud raport ei sisaldanud uut infot.

Venemaa on presidendiks valitud Donald Trumpi kasuks USA valimistesse sekkumise süüdistused algusest peale tagasi lükanud.

Muelleri raportis öeldakse küll, et Venemaa sekkumine USA 2016. aasta presidendivalimistesse oli ulatuslik ja süstemaatiline, kuid Trumpi kampaaniameeskonna kokkumängu süüdistus kinnitust ei leia.

"Meil on väga kahju, et sellise kvaliteediga dokumentidel on otsene mõju USA ja Venemaa kahepoolsetele suhetele, mis ei ole praegu parimas vormis," sõnas Peskov.

Ta soovitas USA maksumaksjatel küsida, miks kulutati nende raha nii pikale ja tulutule juurdlusele.