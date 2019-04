Muelleri raporti redigeeritud versioon on justiitsministeeriumi poolt avaldatud ja sellega saab tutvuda SIIN.

FBI endise juhi raport anti üle kongressi esindajatekoja ja senati õiguskomisjonidele ning lasti avalikkusesse justiitsministeeriumi veebilehel.

Justiitsminister William Barr lasi osa 400-leheküljelisest raportist mustaks võõbata, et muu hulgas kaitsta käimasolevaid uurimisi ning luureandmeid ja -meetodeid.

Raportis keskendutakse sellele, kuidas Venemaa 2016. aasta valimistesse sekkus, kas Trumpi kampaania aitas nendele püüdlustele kaasa ning kas Trump üritas takistada õigusemõistmist.

Dokumendi avaldamise eel ütles Barr, et Mueller Trumpi kampaania ja Venemaa kokkumängust tõendeid ei leidnud.

Videod varasemast pressikonverentsist:

Pikema ülevaate nii pressikonverentsist kui ka raporti avaldamisest annavad BBC, CNN, Bloomberg ja Fox News oma otseblogides.

Barr tunnistas pressikonverentsil, et Muelleri raportis oli mainitud 10 asjaolu, mille puhul tekkis kahtlus õigusemõistmise takistamise asjus. Nagu teada, jõudsid Barr ja asejustiitsminister Rod Rosenstein järeldusele, et Trumpile õigusmõistmise takistamist käsitleva süüdistuse esitamiseks pole piisavat alust.

Muelleri raporti järgi Trumpi kampaania ja Moskva kokkumängu polnud

Venemaa sekkumist USA 2016. aasta presidendivalimistesse uurinud Robert Mueller jõudis lõppraportis järelduseni, et Venemaaga ei teinud koostööd ei USA president Donald Trump ega tema kampaania, teatas justiitsminister Bill Barr neljapäeval.

"Eriprokuröri raportis öeldakse, et tema uurimine ei leidnud, et Trumpi kampaania liikmed pidasid salanõu või koordineerisid Venemaaga selle valimistesse sekkumise tegevusi."

Barr: Trump ei astunud Muelleri uurimise tõkestamiseks ühtegi sammu

alge Maja tegi Venemaa sekkumist 2016. aasta presidendivalimistesse uurinud eriprokuröri Robert Muelleri uurimisega koostööd täielikult ning president Donald Trump ei astunud uurimise tõkestamiseks ühtegi sammu, ütles justiitsminister Bill Barr neljapäeval.

"On märkimisväärne kogus tõendeid, mis näitavad, et president oli pahane ja vihane lähtuvalt siirast arvamusest, et uurimine õõnestab tema ametiaega, et selle ajamiks on tema poliitilised vastased ning et sellele annavad hoogu juurde seadusvastased andmelekked," lausus Barr raporti avaldamise eel.

"Siiski tegi Valge Maja eriprokuröri uurimisega koostööd täielikult, pakkudes vaba ligipääsu kampaania ja Valge Maja dokumentidele, lubades nõunikel anda ütlusi vabalt ning esitamata ühtegi privaatsusnõuet," lisas ta.

"Samaaegselt ei teinud president ühtegi akti, mis oleks faktiliselt võtnud eriprokurörilt uurimise lõpuleviimiseks vajalikke dokumente ja pealtnägijaid," lausus Barr.

Trumpi ja Valge Maja advokaadid said uurida toimetatud versiooni neljapäeval avaldatavast eriprokurör Robert Muelleri raportist, mis käsitles Venemaa sekkumist USA 2016. aasta presidendivalimistesse, kinnitas Barr.

Tema sõnul vaatasid Valge Maja advokaadid raporti toimetatud versiooni üle enne, kui Trump õiguste kasutamatajätmise otsuse langetas.

Barr annab kongressile Muelleri raporti vähetoimetatud versiooni

Barr lubab kongressil näha eriprokurör Robert Muelleri Venemaa-raportist versiooni, kust on välja jäetud vaid vandemeeste kogu ette jõudnud teave.

Avalikkusesse jõudvas raportis on välja toimetatud teised kolm infokategooriat, mille seas on käimasolevaid uurimisi ning tundlikke luureallikaid ja -meetodeid puudutav teave.

Barri sõnul loodab ta, et kongressile vähetoimetatud versiooni andmine ning tema eelseisev tunnistuste andmine kongressis "rahuldab kõik kongressi vajadused eriprokuröri uurimist käsitleva info järgi".

Mueller: tõendid ei lubanud Trumpi õigusetakistamises õigeks mõista

Eriprokurör Robert Mueller ütles neljapäeval kärbitud kujul avaldatud raportis, et tõendid ei lubanud tal president Donald Trumpi õigusemõistmise takistamises õigeks mõista.

Raportis ei võeta seisukohta, kas Trump takistas õigusemõistmist või mitte. Selle asemel esitatakse dokumendis poolt- ja vastuargumendid.

"Kui olnuksime faktide põhjaliku uurimise järel kindlad, et president selgelt õigusemõistmist ei takistanud, siis ütleksime seda," kirjutatakse Muelleri kauaoodatud raportis.

"Faktidest ja asjassepuutuvatest õigusstandarditest lähtudes me aga selle järelduseni jõuda ei saanud," rõhutas ta.

Raportis tuuakse välja, kuidas Trump üritas korduvalt Venemaa sekkumist 2016. aasta valimistesse uurinud juurdlust enda kontrolli alla saada.

Mueller uuris kümmet sellist episoodi. Nende seas on Trumpi otsus vallandada James Comey FBI juhi kohalt, alluvatele antud korraldused Mueller vallandada ning püüdlused ärgitada tunnistajaid koostööd mitte tegema.

Raportis öeldakse, et Trump helistas 2017. aasta 17. juunil Valge Maja nõunikule Don McGahnile koju "ning andis talle korralduse helistada justiitsministri kohusetäitjale ning öelda talle, et eriprokuröril on huvide konflikt ja ta tuleb ametist kõrvaldada".

"McGahn korraldust ei täitnud ning otsustas pigem tagasi astuda, kui kutsuda esile tema hinnangul võimalik nn laupäevaöö veresaun," kirjutatakse raportis.

Niinimetatud veresaun sai oma nime ühe 1973. aasta laupäeva järgi, mil toonane riigipea Richard Nixon vallandas sõltumatu eriprokuröri, kes hoidis silma peal kurikuulsal Watergate'i juurdlusel. Selle tulemusena astus tagasi kaks kõrget justiitsministeeriumi ametnikku.

Trumpi advokaatide sõnul tegutses Trump talle põhiseaduses antud võimutäiuse piires, kuid Muelleri meeskonna hinnangul väärisid episoodid uurimist, kas kuritegu pandi toime või mitte.

Muelleri meeskond polnud rahul Trumpile esitatud küsimustele saadud kirjalike vastustega, kuid meeskond otsustas intervjuu kohtu kaudu nõudmise vastu, sest nad pidasid pikka kohtulahingut liiga tõenäoliseks.

Prokurörid lisasid, et neil oli piisavalt infot teistest allikatest, et teha "asjassepuutuvaid faktipõhiseid järeldusi kavatsuste ja usutavuse kohta".

Muelleri meeskond uuris, kuidas Venemaa sekkus 2016. aasta valimistesse, kas Trumpi kampaania ja Venemaa vahel oli valimiste ajal kokkumängu ning kas Trump takistas õigusemõistmist. Trumpile esitatud kirjalikud küsimused õigusemõistmise takistamist ei käsitlenud.

Muelleri raport: Trump Toweri kohtumiselt oodati Trumpi aitavat infot

Kui USA presidendi Donald Trumpi valimiskampaania nõustus 2016. aasta 9. juunil kohtuma Vene advokaadiga, siis nad lootsid saada materjali, mis suurendaks Trumpi valituks osutumise šanssi, selgus neljapäeval eriprokurör Robert Muelleri raportist.

Kuigi kohtumisel oodatud tulemust polnud, siis näitas see, et kampaania oli valmis lõikama kasu Moskva häkkimisest Trumpi demokraatliku rivaali Hillary Clintoni kampaania suhtlusvõrku.

"Kohtumise korraldamise kirjalik suhtlus näitas, et kampaania ootas saada infot Venemaalt, mis aitaks kandidaat Trumpi väljavaateid valimistel," kirjutatakse raportis.

Kohtumine oli Muelleri uurimises tähtsal kohal. Eriprokurör otsustas, et kohtumise ja seal toimunud ei andnud välja kuritegelikku vandenõud teha koostööd Venemaa aktiivsete püüdlustega valimistesse sekkuda.

Samas ütles ta, et Trumpi kampaania "ootas, et saab Venemaa püüdlustega varastatud ja avaldatud infost valimistel kasu".

Trumpi kampaaniameeskonna kõrged liikmed kohtusid 2016. aasta juunis Trump Toweris väidetavalt Kremlile lähedal seisva Vene juristi Natalja Vesselnitskajaga, kes lubas talle Vene valitsuselt Clintonit kahjustavat informatsiooni.

Raport: Trump võttis teadet eriprokuröri määramisest raskelt

Trump reageeris sügava meeleheitega, kui sai teada Robert Muelleri määramisest Venemaa-uurimise etteotsa, selgus eriprokuröri raportist neljapäeval.

Trumpi läks Muelleri ametissemääramisest teavitama 2017. aasta 17. mail tollane justiitsminister Jeff Sessions.

"Kui Sessions ütles presidendile, et eriprokurör on määratud, siis president vajus oma toolil kössi ja ütles: "Jumal küll. See on kohutav. See on mu presidendiaja lõpp. Olen omadega perses"," kirjutati raportis viitega kohtumisel tehtud märkmetele.

Trump läks seejärel Sessionsi peale vihaseks, kuna see taandas ennast juurdlusest oma varasema läbikäimise tõttu Vene ametnikega, lisati raportis.

"President läks vihaseks ja tegi justiitsministrit maha tema otsuse eest end juurdlusest taandada, öeldes: "Kuidas sa lasid sellel juhtuda, Jeff?""

"Kõik ütlevad mulle, et kui saad ühe nendest sõltumatutest eriprokuröridest, siis see rikub su presidentuuri," tsiteeriti uurimises Trumpi. "See võtab aastaid ja aastaid aega ning mul pole võimalik midagi teha," lisas Trump.

"See on kõige halvem asi, mis minuga kunagi juhtunud on," lisas Trump.

Trump: mul on käimas hea päev

USA president Donald Trump rõõmustas neljapäeval Venemaa valimissekkumist uurinud raporti avaldamise pärast ning ütles, et tal on käimas hea päev.

"Mul on hea päev," lausus Trump.

Ta rõhutas, et eriprokurör Robert Muelleri raportis ei tuvastatud "ei mingit kokkumängu, ei mingit õigusemõistmise takistamist".

TAUST

Redigeeritud raport saadetakse kongressile ning antakse ka laiemale avalikkusele.

Mueller lõpetas oma uurimise märtsis ning esitas justiitsminister William Barrile pea 400-leheküljelise salastatud raporti. Minister saatis seejärel kongressile neljaleheküljelise kirja, milles toodi välja Muelleri "peamised järeldused".

Kirjas ütles Barr, et Mueller ei leidnud Venemaa ja Donald Trumpi lähedaste vahel 2016. aasta presidendivalimiste kampaania ajal kuritegelikku vandenõud, kuid eriprokurör ei suutnud vastata küsimusele, kas Trump takistas õigusemõistmist.

Selle asemel esitas Mueller õigusemõistmise takistamise küsimuses argumendid poolt ja vastu. Barri hinnangul ei piisa kogutud tõenditest näitamaks, et Trump takistas õigusemõistmist.

Demokraadid tahavad teada, kuidas sai Barr Muelleri lõpliku raporti järeldused nii kiiresti koostada. Demokraatide hinnangul võidi see kirjutada presidenti soosivaks.

Väike grupp justiitsministeeriumi ametnikke on viimastel nädalatel dokumenti põhjalikult uurinud ning katnud musta vildikaga muu hulgas vandemeeste kogule mõeldud infot ning üksikasjad, mis puudutavad käimasolevaid uurimisi.

Trump: Muelleri juurdlus on kõigi aegade suurim poliitiline pettus

USA president Donald Trump kuulutas neljapäeval enne eriprokurör Robert Muelleri Venemaa-raporti avaldamist, et see on kõigi aegade suurim poliitiline pettus.

"Kõigi aegade suurim poliitiline pettus! Kuritegusid sooritasid ebaausad, räpased võmmid ja DNC/demokraadid," säutsus president.

"Ebaaus" on sõna, mida Trump kasutab harilikult oma 2016. aasta presidendivalimiste vastaskandidaadi Hillary Clintoni kohta, "räpased võmmid" on aga juurdluse läbi viinud Muelleri meeskonna liikmed.

Kongressi demokraadid kutsusid Muellerit kiirelt tunnistusi andma

USA kongressi demokraadid kutsusid neljapäeval eriprokurör Robert Muellerit andma kongressile tunnistusi oma Venemaa-raporti kohta võimalikult kiiresti.

Esindajatekoja spiiker Nancy Pelosi ja senati demokraatide liider Chuck Schumer ütlesid neljapäeval, et vabariiklasest justiitsministri William Barri ümberkäimine raportiga asetas kahtluse alla ministri sõltumatuse ja erapooletuse.

Barr peaks avaldama redigeeritud versiooni Muelleri raportist neljapäeval pärast oma pressikonverentsi.

"Ameerika rahvas väärib tõde," ütlesid Pelosi ja Schumer.

USA esindajatekoda tahab Muellerit küsitleda hiljemalt 23. mail

USA esindajatekoja õiguskomisjoni juht palus Venemaa sekkumist 2016. aasta USA presidendivalimistesse uurinud eriprokurör Robert Muelleril tulla komisjoni ütlusi andma võimalikult ruttu, aga mitte hiljem kui 23. mail.

Jerrold Nadler avaldas Muellerile saadetud kolmelauselise kirja minuteid pärast seda, kui justiitsminister William Barr lõpetas Muelleri uurimise raportit käsitlenud pressikonverentsi.

Nadleri sõnul peavad kongress ja avalikkus saama raportist ülevaate otse Muellerilt, et "tema leitut paremini mõista".

Saadik ütles kirjas, et soovib näha Muellerit komisjonis ütlusi andmas hiljemalt 23. mail ning ärgitab teda pöörama taotlusele "kiiret tähelepanu".

Barr ütles pressikonverentsil, et tema Muelleri tunnistusteandmisele vastu ei ole.

Muellerit tahab küsitleda ka USA esindajatekoja luurekomisjon

Lisaks USA esindajatekoja õiguskomisjonile tahab Venemaa sekkumist 2016. aasta valimistesse uurinud eriprokurör Robert Muellerit üle kuulata ka luurekomisjon.

Luurekomisjoni juht Adam Schiff ütles Twitteris, et on sellesisulise kirja Muellerile juba saatnud.

Kirjas öeldakse, et Muellerit oodatakse komisjoni esimesel võimalusel ning lisatakse, et komisjon on nõus leidma Muelleriga mõlemale sobivat mai kuupäeva.