Rahutused käivitas metroopiletite hinnatõus 800 peesolt 830-le tipptunnil. Jaanuaris oli hinda juba 20 peeso võrra tõstetud.

"Ma olen kuulutanud välja eriolukorra ja selleks olen määranud kindralmajor Javier Iturriaga del Campo riikliku julgeoleku juhiks, vastavalt meie eriolukorra seaduse sätetele," ütles president Sebastian Pinera.

Linna mitmes piirkonnas puhkesid kokkupõrked märulipolitseiga ja metroosüsteem suleti pärast rünnakuid mitme jaama vastu.

Vägivaldsed kokkupõrked eskaleerusid öö saabudes, kui elektrifirma ENEL-i hoone ja Tšiili riikliku panga hoone kesklinnas süüdati. Mitmetes metroojaamades loobiti süütepomme ja puhkesid tulekahjud.

Pärast rünnakuid metroojaamades suleti terve metroovõrgustik, mis on Santiago üheks tähtsamaks transpordivahendiks. Metrooronge kasutab igapäevaselt umbes kolm miljonit pealinna elanikku. Santiago metroo on 140 kilomeetrit pikk, olles sellega pikim terves Lõuna-Ameerikas.

"Terve võrgustik suleti meeleavalduste ja hävingu tõttu, mis ei sobi minimaalsete julgeolekutingimustega reisijatele ja töölistele," teatas Santiago metroofirma Twitteris pärast rünnakuid pea kõigis 164 peatuses, kus purustati paljud väravad.

Metroo sulgemise tõttu pidid paljud Santiago elanikud kõndima koju jala, mis tekitas pealinna tänavatel kaose.

Protestijad rajasid barrikaade mitmes Santiago linnaosas ja sattusid kokkupõrgetesse politseiga, kes kasutas meeleavaldajate vastu veekahurit ja pisargaasi.

"See vajadus kõike lõhkuda pole protesteerimine, see on kuritegelik," ütles president raadiointervjuus.

Neljapäeval võeti 133 inimest kinni metroojaamades kahju tekitamise eest, mis ulatub kokku umbes 500 miljoni Tšiili peesoni.

Nädalavahetuseks jääb regiooni moodsaim metroo arvatavasti suletuks ja avatakse järk-järgult tuleval nädalal.