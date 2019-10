Tšiili võimud kehtestasid esmaspäeval pealinnas Santiagos kolmandaks järjestikuseks ööks liikumiskeelu rahutuste tõttu, mis on nõudnud praeguseks 11 inimelu.

Armeekindral Javier Iturriaga teatas, et liikumiskeeld kestab kella 8-st õhtul (Eesti aeg kell 2 ööl vastu teisipäeva) kella 6-ni teisipäeva hommikul.

Tšiilis on neljandat päeva kestvate vägivaldsete meeleavalduste käigus kinni peetud pea 1500 inimest. President Sebastian Pinera sõnul on riik sõjas lepitamatu vaenlasega, kes ei pea lugu millestki ja kellestki ja kes on valmis piirituks vägivallaks ja roimaks.

Rahutused käivitas metroopiletite hinnatõus 800 peesolt 830-le tipptunnil. Jaanuaris oli hinda tõstetud juba 20 peeso võrra. Pahameelt on tekitanud ka suur sotsiaalne ebavõrdsus.

Eelmise nädala algul alanud meeleavaldused eskaleerusid järsult reedel. Rahutusi ei vaigistanud ka Pinera laupäevane teade metroopiletide hinnatõusu tühistamisest.

Tšiili laiendas vägivalla tõttu eriolukorda ka teistele linnadele

Tšiili võimud laiendasid pühapäeval pealinnas Santiagos kehtestatud eriolukorra ka teistele linnadele, kui meelavaldustes sai surma vähemalt kaheksa inimest.

"Eriolukord kehtib põhjaosas Antofagasta linnast kuni Valdiviani lõunas. Samuti Valparaisos, Temucos ja Puntos," täpsustas sise- ja julgeolekuminister Andres Chadwick.

Santiago eeslinnas sai meeleavalduste käigus süüdatud riidevabrikus surma viis inimest, teatasid võimuesindajad.

"Kahjuks me leidsime Rencas asuvast vabrikust viis laipa," ütles tuletõrjeülem Diego Velasquez.

Santiagos hukkus enne seda kolm inimest protestijate ja julgeolekujõudude kokkupõrgete ajal puhkenud kaubanduskeskuse põlengus.

"Meil tuleb teatada, et kolm inimest hukkus kaubanduskeskuse tulekahjus. Kaks põlesid surnuks ja kolmas toimetati raskelt vigastatuna haiglasse, kus ta hiljem ta suri," ütles linnapea Karla Rubilar ajakirjanikele.

Tšiili president õigustas valitsuse meetmeid

Tšiili president Sebastian Pinera õigustas pühapäeval valitsuse vastumeetmeid protestidele.

"Demokraatial on õigus ja kohustus ennast kaitsta, kasutades kõiki seaduslikke vahendeid, mis demokraatial selleks olemas," ütles riigipea.

Tšiili võimud teatasid pühapäeval, et pikendasid liikumiskeeldu pealinnas Santiagos ka teiseks ööks.

"Liikumiskeeld hakkab kehtima kohaliku aja järgi kell 19.00 ja inimesed peaksid rahunema ning oma kodudesse siirduma," ütles kindral Javier Iturriaga.