20. oktoobril majandusliku ebavõrdsuse vastu puhkenud meeleavaldused ei näita vaibumise märke sellest hoolimata, et Pinera on teinud meeleavaldajatele ühe järele-andmise teise järel. Pinera ise on kinnitanud, et tal pole kavatsust tagasi astuda, vahendasid ERR-i teleuudised ja BBC.

Teatatud on meetmetest ühiskondliku ebavõrdsuse vähendamise vastu ja välja vahetatud kolmandik valitsuse koosseisust.

Prokuröride sõnul on alates meeleavalduste puhkemisest surma saanud 20 inimest ning ÜRO inimõigusmissioon uurib süüdistusi politseivägivallas.

Ka seekord kasutasid korrakaitsjad pisargaasi ja veekahureid.

Meeleavaldajad nõuavad põhiseadusreformi. Tšiili praegune põhiseadus pärineb aastatest 1973-1990.