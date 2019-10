EAS-i välisesindajad võivad liikuda välisministeeriumi koosseisu

Praegu edendavad Eesti majandussuhteid välismaal nii välisministeerium kui ka majandusministeeriumi haldusalas olev EAS. Juba pikemat aega on arutatud, kas selline korraldus on mõistlik, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Väliskaubandusminister Kert Kingo sõnul tuleks koostöös välisministeeriumiga rajada terviklik majandusdiplomaatide võrgustik, mida riik teeb Eesti ettevõtete huvides. Üheks lahenduseks oleks kogu äridiplomaatia viimine välisministeeriumi alluvusse.

"Me oleme mänginud selle mõttega, et kui EAS-i välisesindajad paiknevad välisministeeriumi haldusalas, siis on see tulemus äkki efektiivsem," kommenteeris Kingo.

Kavas on moodustada töörühm, mis analüüsib EAS-i välisesinduste kasutegurit ja tulevikutegevusi.

"Välispoliitika olulisi rõhuasetusi on välismajandus. Selle eesmärgina on kolm miljonit eurot eraldatud täiendavalt välisministeeriumile justnimelt täiskohaga majandusdiplomaatide võrgu arendamiseks. Me oleme ettevõtlusministriga ka leidnud seda, et mõistlik on moodustada üks ametkondade vaheline töögrupp, kes hindab ka seda, kas siin kuidagi oleks võimalik n-ö ühtne tugev löögirusikas moodustada," rääkis välisminister Urmas Reinsalu.

Samas kui valitsus alles arutab, tegi kaubanduskoda juba oktoobri alguses riigikogu väliskomisjonile ettepaneku lisada välispoliitika arengukavasse põhimõte, mille järgi EAS-i välisesindajad koos rahastusega liiguksid välisministeeriumi koosseisu, et Eestis tekiks ühtne majandusdiplomaatide võrk.

"Täna erinevad institutsioonid arendavad enda välismajandusvõimekust. Välisministeerium, EAS ja võib-olla veel mõni. Ettevõtja vaatest see ei ole mõistlik ja me pigem tahaksime igal juhul, et tekiks mingisugune arutelu. Kui sellest strateegiadokumentidest räägime, siis et nad mõtleksid pikemalt ette, kuidas see süsteem võiks mis iganes tingimustes käia ühte jalga ja toetada Eesti majandust," rääkis kaubandus-tööstuskoja peadirektor Mait Palts.

EAS-i hinnagul aga nende tegevus ei dubleeri, vaid täiendab diplomaatide tööd.

"Need kulud, mis me aastas selle võrgustiku ülevalhoidmiseks teeme, on tegelikult kordades väiksemad sellest, millise ekspordikasvu või investeeringud need inimesed on aidanud Eestisse tuua. Meie inimesed peaaegu alati paiknevad saatkonna ruumides, samas keskkonnas samade inimeste juures kui suursaadikud või majandusnõunikud," ütles EAS-i ettevõtluskeskuse direktor Tanel Rebane.

EAS-il on välisesindused 16 riigis, kus töötab kokku 25 inimest. Välisministeeriumi esindustes töötab neli majandusdiplomaati.