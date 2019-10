Tšiili president Sebastian Pinera peaks teisipäeval kohtuma riigi erakondade esindajatega, et arutada nüüdseks 15 inimelu nõudnud rahutusi.

Tšiili rahutused algasid pealinnas Santiagos metroopileti hinnatõusu üle ning on kasvanud suuremaks meeleavalduseks majandusliku ebavõrdsuse vastu.

Nädalavahetusel ütles Pinera, et Tšiili on "sõjas võimsa ja rahuldamatu vaenlase vastu". Esmaspäeval võttis president leplikuma tooni ja ütles, et tahab rahva meelepaha leevendamiseks jõuda "sotsiaalse kokkuleppeni".

Pinera loodab kohtumisel erakondadega töötada "sotsiaalse kokkuleppe nimel, mis võimaldab meil kõigil koos kiiresti, efektiivselt ja vastutustundlikult tegelda paremate lahenduste leidmisega tšiillasi puudutavatele probleemidele".

President on kuulutanud välja eriolukorra ja tänavatele on tulnud korda tagama sõjavägi. Viimasel kolmel ööl on kehtestatud liikumiskeeld.

"See ei toimu sellepärast, et nad tõstsid metroohindu 30 peeso võrra," ütles üks esmaspäeval meeleavaldustel osalenud protestija. Meelt avaldatakse madalate palkade, pensionide, pikkade ootejärjekordade pärast haiglates ja ravimite kõrge hinna pärast, ütles ta.

"See on kestnud 30 aastat," ütles 55-aastane protestija.

Metroopileti hinnatõus peatati, kuid vägivald pole lakanud. Teisipäevase seisuga on rahutustes hukkunud 15 inimest.

Esmaspäeval oli avatud Tšiilis ainult üks metrooliin seitsmest. Paljud peatused said suuri purustusi meeleavalduste esimesel päeval.

Paljud koolid ja ülikoolid on tunnid ära jätnud.

Vägivald ööl vastu teisipäeva polnud nii hull kui varasematel päevadel.

Üks noormees hukkus Talcahuano linnas rüüstamise käigus, kui talle sõitis otsa sõjaväeveok, teatas prokuratuur esmaspäeval.

Alates rahutuste puhkemisest on kinni võetud enam kui 2600 inimest.

Sõdurid, keda on tänavatel umbes 9500, kasutasid esmaspäeval taas pisargaasi ja veekahureid meeleavaldajate laialiajamiseks.

Esmaspäeval nõudsid Santiago peaväljakul Plaza Italial meeleavaldajad Piñera tagasiastumist ja sõjaväe lahkumist tänavatelt.

Ühe protestija sõnul on Piñera tagasiastumine meeleavaldajate jaoks esmatähtis.

Kuigi mõned meeleavaldajad lõhuvad sillutisi, et sellest kive välja kiskuda, purustavad bussipeatusi, ehitavad barrikaade ja süütavad tulekahjusid, siis enamik pealinnas meelt avaldama tulnud inimesi olid peomeeleolus, tagudes trumme, mängides muusikat ja tantsides, teatas AFP.

"Me peame pidutsema vastukaaluks mingil viisil nendele, kes liialdavad," ütles üks trummi tagunud tudengist protestija.