"Ravimid jäävad üle Eesti kättesaadavaks ka pärast apteegireformi üleminekuaja lõppu. Hulgimüüjatest apteegiomanikke esindav Eesti Apteekide Ühendus eksitab inimesi ja külvab alusetut hirmu. Selle ainus eesmärk on mõjutada riigikogu muutma ligi viis aastat tagasi jõustunud seadust hulgimüüjate äri huvides," teatas sotsiaalministeerium reedel.

Apteekide Ühendus on muu hulgas viimasel nädalal meedias suuri reklaame avaldanud.

"Apteegireformi lõpusirgel on ravimite hulgimüüjatele kuuluvaid apteegikette esindav Eesti Apteekide Ühendus ja selle juht, Magnumi kvaliteedidirektor Timo Danilov asunud hirmutama Eesti inimesi ravimite kättesaadavuse katkemisega. Selline inimeste eksitamine on lubamatu ja vastutustundetu," ütles sotsiaalministeeriumi kantsler Marika Priske pressiteates.

"Seaduse nõuetele seni mittevastavad apteegid asuvad eeskätt suuremates linnades. Kui hulgimüüjatele kuuluvad apteegid tegevuse lõpetavad, tekib lisaks olemasolevatele proviisorapteekidele juba üksnes turunõudluse tõttu neid kindlasti ka juurde," ütles Priske ja lisas, et kui mõnest suuremast linnast mõni apteek kaoks, ei mõjutaks see kuidagi ravimite kättesaadavust.

1. oktoobri seisuga on üle Eesti enam kui 200 proviisori osalusega apteeki, täielikult vastab nõuetele 167. Sotsiaalministeerium on koostöös ravimiametiga kaardistanud piirkonnad, kus praeguse seisuga nõuetele vastavad apteegid puuduvad ning nendega töötatakse eraldi, et aegsasti lahendused leida.

"Nagu praegu näeme ja tõdeti ka riigikogu sotsiaalkomisjoni istungil 24. septembril, võimaldab ravimite jae- ja hulgimüügi koondumine kitsasse omanikeringi selle teenusega manipuleerida ning esitada riigile ultimaatumeid oma äriliste eesmärkide saavutamiseks. Ravimitest ilmajäämisega hirmutamine üksnes kinnitab vajadust ravimite jae- ja hulgimüügi lahutamiseks," ütles Priske.

Selle asemel, et tegeleda allesjäänud üleminekuajal nende tegevustega, milleks riigikogu üleminekuaja andis, on kantsleri sõnul asutud hirmutama kõige haavatavamaid ehk patsiente. "Sellise tegevuse ainus eesmärk on mõjutada riigikogu muutma seadust kitsa ringi suurärimeeste huvides," lisas ta.

2020. aasta 1. aprillil jõuab lõpule viieaastase üleminekuajaga apteegireform, mille tulemusel lahutatakse ravimite jae- ja hulgimüük ning apteekide pidamise õigus jääb üksnes proviisoritele.

Eesti Apteekide Ühendus (EAÜ) teatas reedel, et ühenduse hinnangul ei ole apteegireformi eest vastutav sotsiaalministeerium suutnud viie aasta jooksul välja töötada apteegireformi probleemide ja mõjude analüüsi ega tõsiselt võetavaid rakendusmehhanisme, mistõttu ähvardab kevadel enam kui pooli Eesti apteeke sulgemine.

EAÜ-sse kuuluvad muuhulgas Terve Pere Apteek OÜ, Euroapteek OÜ, Südameapteegi kaubamärki kasutav Pharma Group OÜ ja Benu Apteek Eesti OÜ.

Apotheka kaubamärki haldava Terve Pere Apteek OÜ keti omanik on Margus Linnamäe ettevõte Magnum AS.