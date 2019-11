Endine õiguskantsler Indrek Teder pooldab ravimite müügi vabaks laskmist, kuid ta ei usu samas, et praegune apteegireform suuri sisulisi muutusi toob.

"Lihtne lahend oleks see, kui oleks selge konkurents ja tavapoodidel oleks õigus ravimeid müüa," rääkis Eesti Patsientide Liidu nõukoja liige Teder teisipäeval ERR-i raadiosaates "Vikerhommik". "Miks ei võiks olla tavaline pood, kust ostad aspiriiini. Miks ei tohi arst müüa?" küsis Teder. Tema sõnul võiks ravimeid saada ka haiglatest ja arstidelt, kellel on kindlasti olemas ka pädevus patsiente ravimite osas nõustada. Nii tekkiks konkurents, milles osaleksid ka proviisorid, leidis ta.

Tederi hinnangul ei too praegu kavas olev apteegireform kaasa suuri muudatusi ning praeguste turuosaliste lobitegevus hoiab kardinaalsed muutused ära.

"Olen väga skeptiline, usun, et tehakse pisut müra, aga nii jääb," rääkis endine õiguskantsler. Tema sõnul jääb ravimimüügifirmade lobi jätkuvalt tugevaks ning demokraatias muud moodi ei saagi. "Läheb veel kitsamaks, et (müüvad - toim.) ainult isikud, kes on valitud, nagu üks väike tsunft," leidis ta.

Hulgimüüjatest apteegiomanikke esindav ühendus tegi esmaspäeval proviisorite kojale ettepaneku, mis võib apteegituru muuta uutele tulijatele suletuks: apteegiturgu valitsevad hulgimüüjad saaksid apteeke edasi pidada, kuid uute avamise õigus jääks vaid proviisoritele.