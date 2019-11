Jesse: ühenduse ettepanek kindlustab praeguste apteekide ja hulgimüüjate olukorda

Hulgimüüjatest apteegiomanikke esindav ühendus tegi esmaspäeval proviisoritele ettepaneku, mis võib apteegituru muuta uutele tulijatele suletuks: apteegiturgu valitsevad hulgimüüjad saaksid apteeke edasi pidada, kuid uute avamise õigus jääks vaid proviisoritele.

Jesse selgitas "Aktuaalsele kaamerale", et ühenduse ettepaneku kohaselt jääks praegune olukord apteegiturul aegade lõpuni. "See sõltuks eelkõige sellest, millal siis hulgimüügiga seotud apteek ise otsustab mingisugusest piirkonnast, mingisugusest linnast tagasi tõmbuda. Nagu elu on näidanud, siis pigem satuvad ohu alla maapiirkondade apteegid. Maapiirkondades, väikestes linnades on juba täna üle poole apteekidest proviisorapteegid ja ketiapteegid keskenduvad suurematele linnadele," lisas asekantsler.

Vastates küsimusele, kas apteegiturg jääks uutele tulijatele suletuks, kui ettepanek sellisel kujul kehtiks, ütles Jesse, et kindlasti kindlustab ettepanek just ketiapteekide tulevikku.

"See ettepanek /.../ kindlasti rohkem kindlustab olemasolevate apteekide olukorda. Samuti apteekidega seotud hulgimüügi olukorda," ütles ta.

Jesse rõhutas aga, et ministeeriumil on ühenduse ettepaneku kohta teada vaid see informatsioon, mis on avaldatud pressiteates ja mõnes esmaspäeval antud intervjuus. Seetõttu on ministeerium kutsunud apteekide ühenduse, proviisorite koja ja apteekrite liidu teisipäeval kokku, et ühendus saaks oma ettepanekut detailsemalt selgitada.