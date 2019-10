Andmekaitse inspektsioon (AKI) lükkab ümber valetamise kahtlusega väliskaubanduse- ja infotehnoloogiaministri Kert Kingo (EKRE) sõnad, et ministeeriumis sõlmitud töölepingu avaldamine on seaduserikkumine.

Kingo kirjutas sotsiaalmeedias, et tal ei olnud võimalik täpsustada asjaolusid, kuidas ta andis korralduse sõlmida tööleping Tallinna Televisiooni endise saatejuhi Jakko Väliga, kellest pidi saama minister Kingo nõunik.

"Juristina lähtusin kehtivast isikuandmete kaitse seadusest (IKS) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu isikuandmete kaitse üldmäärusest (IKÜM). Kui ma oleks avaldanud Jakko Väli lepinguga seotud asjaolusid, oleks ma pannud toime seaduserikkumise. Kõik töölepingud on asutusesiseseks kasutamiseks, mis omakorda seab piirangud nende isikustamiseks ja sisu avaldamiseks," kirjutas Kingo.

AKI on täiesti teistsugusel arvamusel: "Kui keegi väidab, et avaliku sektori töölepingud on asutusesiseseks kasutamiseks, siis ta eksib."

Juhul, kui keegi küsib teabenõudega avalikus sektoris sõlmitud töölepingut, tuleb see välja anda, kattes kinni töötaja telefoni- ja pangaarve numbri, tema koduse aadressi.

"Avalikus sektoris töölepingu sõlmimine ja tööleping ise ei ole salastatud," rõhutas AKI kommentaaris ERR-ile.

Kert Kingo oli riigikogu valimiste eel EKRE varivalitsuses justiitsminister, pääses riigikogusse, kuid hiljem sai temast väliskaubanduse- ja infotehnoloogiaminister. Pärast sellelt ametikohalt tagasiastumist jätkab ta tööd parlamendi liikmena.