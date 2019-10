President selgitas tagasiastumiseavalduse järel ajakirjanikele, et sai peaminister Jüri Ratase avalduse ministri ametist vabastamiseks digitaalsel teel siis, kui ta oli veel Jaapanis visiidil. Avalduse allkirjastamisega ootas ta Eestisse naasmiseni, kuna ei pea ministri vahetust tavaliseks tehniliseks sündmuseks.

Kaljulaid ütles, et soovib peagi kohtuda ka peaministriga, et arutada seda, kuidas näeb Ratas väliskaubandus- ja IT-ministri ametikoha täitja rolli valitsuses.

"Tegemist on väga olulise positsiooniga. Eesti ettevõtjad vajavad ministri näol eestkõnelejat, kellega maailma vallutada. Loodan, et hea kandidaat, kes on kompetentne, huvitatud sellest tööst, pädev ja kes tahab käia mööda maailma ja jutustada Eesti lugu, leitakse võimalikult kiiresti," kõneles president.

Kaljulaid tuletas ka meelde, et minister peab oma töös lähtuma vandest, mille ta on ametisse astudes andnud.

"Ministrid annavad ametivande riigikogu ees, tõotavad, et vastutavad Eesti vabariigi ees ja enda südametunnistuse ees. Nendele sõnadele peab iga minister iga päev mõtlema," ütles ta.

Kuni uue ministri ametisse asumiseni täidab väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri kohuseid siseminister Mart Helme.

Väliskaubanduse ja infotehnoloogiaminister Kert Kingo esitas kolmapäeva õhtul peaminister Jüri Ratasele ametist lahkumise avalduse.

"Kujunenud olukorras ei pea ma võimalikuks ministrina jätkata," ütles Kingo.

Kingo tagasiastumine on seotud vastuoludega, mida tekitas Jakko Väli palkamine ministri nõunikuks. Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium (MKM) teatas 23. oktoobril meediale, et otsuse Jakko Väliga tööleping sõlmida tegi 18. oktoobril Kert Kingo. 21. oktoobril riigikogus saadikute küsimustele vastates Kingo aga eitas Väli palkamist.

Päev hiljem Raimond Kaljulaidi teabenõudele vastates kordas MKM, et Kingo ise edastas soovi töölepingu sõlmimiseks Jakko Väliga ja selle tulemusena sõlmiti see 18. oktoobril. MKM-i vastusest selgub ka, et 19. oktoobril esitas Väli ise töölepingu tühistamise avalduse, mis vormistati töölepingu lõpetamisena Kingo poolt samal päeval.

Saadikutele tõe mitterääkimist heitis Kingole ette nii peaminister Jüri Ratas kui ka EKRE aseesimees Martin Helme.

Kingo astus ametisse 16. mail pärast seda, kui väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri kohalt oli tagasi astunud Marti Kuusik, kes jõudis ametis olla vaid ühe päeva, olles sellega lühima ametiajaga Eesti minister.