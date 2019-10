Torm tõi kogu Läänemere ümbrusesse jahedama ilma

Eeloleval ööl pilvisus vaikselt hõreneb ja pärast keskööd sajab peamiselt saartel ja Kirde-Eestis. Puhub loode- ja läänetuul 4-14, rannikul ja Ida-Eestis on tugevamad puhangud kuni 20 m/s. Õhutemperatuur on -1..+4 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikul on muutlik pilvisus ning kohati sajab vihma ja lörtsi. Tuul on järgi andnud ja puhub valdavalt läänekaarest 2-7 m/s ja õhutemperatuur on 0..+6 kraadi.

Päev tuleb samuti muutliku pilvisusega ning ennelõunal sajab vaid kohati, pärastlõunal liigub tihedam sajuala aga läänest itta. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7, puhanguti 13 m/s. Temperatuurid jäävad plusspoolele 4..7 kraadi.

Üldjoontes lisandub uuel nädalal vihmale sekka lörtsi, sest külm õhumass on liikunud Läänemere aladele. Öösiti on keskmised tihti allapoole nulli ja päeval on 2-6 kraadi.