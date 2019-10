Rõuge vallas Ruusmäel tegutsevas Loyde osaühingus hargnes esmaspäeval justkui musternäide, mida tähendab, kui elekter kaob ära, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Loyde laudas peetakse 370-pealist lehmakarja, kelle piim müüakse Valio Eestile. Esmaspäeva hommikul tuli aga farmiomanikel anda Valiole teada, et piimale pole mõtet järele tulla.

"Piim on kõik hapuks läinud, kuna öö läbi pole elektrit olnud ja piima polegi. Nii palju, mis on, selle lasen ma lihtsalt välja," rääkis Loyde juhatuse liige Roland Saarepuu.

Kokku läks rentslisse neli tonni piima. See oli alles sündmute algus. Lõunaks oli farm olnud elektrita ja seega ka lehmad lüpsita 15 tundi. Kuigi generaatori otsingutega hakati varahommikul peale, ei olnud see nii lihtne.

"Ei ole mitte kuskilt generaatorit võtta. Lõpuks läbi tutvuste sain ühe. Neile oli ka mingi klient ära öelnud, et pole vaja, siis sain," selgitas Saarepuu.

Keskpäevaks jõudis generaator lõpuks farmi kohale, aga siis ilmnes järgmine probleem: kuna telefonilevi ei olnud, ei saadud ühendust inimestega, kes oleks aidanud generaatori ära ühendada.

Saarepuu sõnul oli olukord väga kriitiline ning esialgu on raske hinnata, kui suureks osutub farmi kahju.

Nüüd on Saarepuu küsimuse ees, kas muretseda endale generaator. "Soovitus Elektrilevile on ka kindlasti muretseda endale elektrigeneraatorid, sest neil ka ei jookse see mööda külgi maha," ütles ta.