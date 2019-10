Prokuratuur esitas Tartu ringkonnakohtule apellatsiooni Tartu maakohtu 25. märtsi otsusele, millega mõisteti õigeks Suvorov ja altkäemaksu andmises süüdistatud Ivan Zayats, ning palus apellatsioonis mõlemad süüdi tunnistada.

Ringkonnakohtul tuli otsustada, kas Suvorov võttis kaitsepolitsei matkijalt Aleksei Korikovilt altkäemaksu või oli kapo matkija Korikov konjakipudelite ja kinkekaartidega liiga pealetükkiv ja intensiivne.

Ringkonnakohtu hinnangul ei lükka prokuratuuri apellatsioonis esitatud väited ümber maakohtu põhjendatud seisukohta, et matkija ütlustest ei saa teha järeldust nagu oleks Suvorov tegutsenud altkäemaksu võtmise eesmärgil. Pigem kinnitavad kohtu hinnangul tema vastused süüdistatava versiooni, et suhtlus toimus informatsiooni edastamise eesmärgil. Apellatsioonikohus nõustus maakohtu otsusega ka selles osas, et matkija ja Suvorovi vahel puudub ekvivalentsussuhe ning et matkija on ületanud teoprovokatsiooni.

"Kaitsja märgib õigesti, et altkäemaksu võtja peab vähemalt mingilgi määral üles näitama valmisolekut või teo soorituse alget, mida matkija provotseerimise käigus peaks edasi arendama või esile kutsuma. Antud situatsioonis sellega tegemist ei olnud," seisab kohtuotsuses.

Mis puudutab vaidlust küsimuses, kas Suvorov pani toime petmise ehk kas tema, esinedes telefonikõnes Mihklina, pakkus vanemaealisele naisterahvale võimalust saada eluruumi omanikuks, kui viimane maksab talle 5000 eurot, teades eluasemekomisjoni liikme ja esimehena, et tal ei ole võimalik sotsiaalüürikorterit võõrandada, nõustus kohtukolleegium maakohtu poolt isikuliste tõendiallikate ütlustele antud hinnanguga.

"Kohus on veenvalt ja tõendikogumile antava tervikhinnangu tulemina ära näidanud, miks pole õnnestunud kõrvaldada kahtlusi süüdistatava süüs. Samuti on kohus ära näidanud, et konkreetseid asjaolusid arvestades ei ole süüdistusversiooni paikapidavus eluliselt usutav," seisab kohtuotsuses.

Ringkonnakohtu kolleegium ei tuvastanud maakohtu otsuses hindamisvigu. Esimese astme kohus on otsuse rajanud kõigi asjaolude igakülgsele analüüsile. Kohtu järeldused on loogilised ja tõendipõhised ning kohus on õigesti tuvastanud, et Suvorovi ja Zayatsi tegevuses ei esine neile inkrimineeritud süüteokoosseisu tunnuseid.

Eelnevast tulenevalt otsustas Tartu ringkonnakohus reedese otsusega jätta riikliku süüdistaja apellatsioon rahuldamata ning maakohtu 23. märtsil tehtud otsus muutmata.

Tegemist on jõustumata kohtuotsusega. Kassatsioon on riigikohtule võimalik esitada 30 päeva jooksul alates otsuse teatavakstegemisest.