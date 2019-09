Kohtul tuleb otsustada, kas Suvorov võttis kaitsepolitsei matkijalt Aleksei Korikovilt altkäemaksu või oli kapo matkija Korikov konjakipudelite ja kinkekaartidega liiga pealetükkiv ja intensiivne, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Ma arvan, et siis, kui kinkekaardid tulid, oli punane joon, kogu tema tegevus oli väga imelik minu jaoks. Mina tegin oma tööd südamega, üritasin igati aidata - ma olen väga paljusid aidanud -, aga tema ikka käis väga peale ja küsis selliseid asju mitu korda," kirjeldas Suvorov.

"Maakohus ütles, et matkija oli liiga pealetükkiv omavahelise suhtluse käigus süüdistatavaga. Meie leiame, et see nii ei olnud ja kui vaadata neid tõendeid ehk siis jälitustoimingu protokolle, siis sealt ka nähtub, et see nii ei olnud. Praegusel hetkel me taotlemegi, et ringkonnakohus annaks nendele tõenditele teise hinnangu kui maakohus," kommenteeris Lõuna ringkonnaprokuratuuri eriasjade prokurör Margus Gross.