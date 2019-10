Selline sõnastus Washington Posti poolt tekitas pahameelt nii teistes ajakirjanikes, poliitikutes ja analüütikutes ning hea meelega kasutas kriitilise ajalehe libastumist ära ka president Donald Trumpi kampaaniameeskond, vahendasid Daily Beast, BBC, USA Today, Hill, Fox News ja Huffington Post.

Kokku muutis ajaleht avalõigu sõnastust kolm korda. Esialgu nimetati ISIS-e liidrit "juhtivaks terroristiks", seejärel "askeetlikuks usuõpetlaseks" ning seejärel - pärast laialdast kriitikat - kasutati mehe iseloomustamiseks väljendit "äärmuslasest juht".

"Avalõiku poleks kunagi tohtinud niimoodi kirjutada ja muutsime seda kiirelt," kommenteeris Washington Posti asepresident Kristine Coratti Kelly hiljem tehtud avalduses.

Samas on artikli sees endiselt lause, mille kohaselt oli al-Baghdadi ajal, mil ta ISIS-e etteotsa kerkima hakkama, "suhteliselt vähetuntud askeetlik usuõpetlane, kes kandis kitsaste raamidega prille ja kes polnud tuntud võitlemise ja tapmiste poolest".

Ajalehe selgitused, et nekroloogis sooviti neutraalne, ja hilisemad sõnastuse muutmised pole kriitikuid rahuldanud ning teema on endiselt sotsiaalmeedias aktuaalne. Muuhulgas on juhtunu tekitanud ka ohtralt veebihuumorit ning näiteks hashtagiga #WaPoDeathNotices tähistatakse postitusi, kus al-Baghdadi artiklile sarnases toonis peetakse meeles ka teisi kurikuulsaid isikuid.

Järgnevalt mõned näited kriitikast ja iroonilisest huumorist Washington Posti aadressil:

They had it right the first time.



The Washington Post changed the headline on its Al-Baghdadi obituary from "Islamic State's terrorist-in-Chief" to "austere religious scholar at helm of Islamic State." pic.twitter.com/cs243EVz7W — Yashar Ali ???? (@yashar) October 27, 2019

I have no words. https://t.co/4zH9Ji0Smy — Stephanie Grisham (@PressSec) October 27, 2019

"Pühendunud kunstientusiast, loomaõiguslane ja andekas oraator Adolf Hitler suri 56-aastasena."

Adolf Hitler, dedicated art enthusiast, animal rights activist, and talented orator, dies at 56.#WaPoDeathNotices — Lauren Chen (@TheLaurenChen) October 28, 2019

"Mao Zedong, kes päästis 20-45 miljonit oma inimest eksistentsiaalse heitluse kannatuste käest, suri 82-aastasena."

Mao Zedong, who saved 20-45 million of his own people from having to suffer through the struggle of existence, dies at 82.#WaPoDeathNotices pic.twitter.com/4wwJqQqXp3 — Jason Howerton (@jason_howerton) October 27, 2019

"Kirglik kogukonna planeerija ja dünaamiline avalik kõneleja Adolf Hitler suri 56-aastasena."

Adolf Hitler, passionate community planner and dynamic public speaker, dies at 56.#WaPoDeathNotices — Jason Howerton (@jason_howerton) October 27, 2019

"Filantroop Jeremy Epstein, kes võimaldas puhkusereise Kariibi saartel noortele neidudele, suri 66-aastasena."

Jeffrey Epstein, philanthropist, socialite, child lover, unexpectedly and far too soon. — Hugh Fowler (@hughonthehill) October 27, 2019

"Põhjalik uurija, karismaatiline isik ja Polaroidi entusiast Ted Bundy suri 42-aastasena."

"Ted Bundy, meticulous researcher, charismatic figure, and Polaroid enthusiast, dead at 42" #WaPoDeathNotices pic.twitter.com/AgoQqXy6OF — Josh Jordan (@NumbersMuncher) October 27, 2019

"Tugeva töölisklassi ja rahvastikukontrolli eestkõneleja Jossif Stalin suri 74-aastasena."

"Joseph Stalin, advocate of a strong working class and population control, dies at 74" #WaPoDeathNotices pic.twitter.com/CPDAGbH125 — Josh Jordan (@NumbersMuncher) October 27, 2019

"Ravimite müügiesindaja, kohalik poliitik, armastav isa ja abikaasa pablo Escobar suri 44-aastasena."

Pablo Escobar, pharmaceutical sales rep, local politician, and loving father and husband dead at 44. #WaPoDeathNotices pic.twitter.com/OEyYfYeYWm — Matt L (@Living_Lorge) October 28, 2019

"Wapo nimekiri askeetlikest usuõpetlastest: Augustinus, Aquino Thomas, Maimonides, Luther, Calvin, Al-Baghdadi."