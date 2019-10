Pentagoni allikas: al-Baghdadi surnukeha maeti merre

USA sõjaväelased matsid äärmusrühmituse Islamiriik (IS) endise liidri Abu Bakr al-Baghdadi surnukeha merre pärast seda, kui ta nädalavahetusel toimunud haarangu ajal Süürias endalt elu võttis, teatasid esmaspäeval Pentagoni allikad.

Mingeid üksikasju, kuhu ja millal laip maeti, ei antud, kuid protseduuri kõrvutati USA erioperatsioonis 2011. aastal tapetud ja samuti merre heidetud Osama bin Ladeni surnukeha kõrvaldamisega.

"Säilmed on kõrvaldatud. See on lõpetatud ja kohaselt menetletud," ütles staabiülemate ühendkomitee esimees kindral Mark Milley.

Kindrali sõnul leidsid matused aset vastavalt USA sõjaväe standardprotseduuridele ja relvakonflikti seadusele.

Maailma ühe julmema ja kardetuma džihaadirühmituse asutaja ja juht õhkis end pommivestiga, kui Ühendriikide eriüksused olid jälitanud teda kuni Süüria kirdeosas asunud redupaiga aluse tunneli lõpuni.

USA juhitav Islamiriigi vastane koalitsioon oli otsinud teda tagajärjetult aastaid, kuni Ühendriikidel õnnestus saada luureandmeid, mis osutasid paigale Idlibi piirkonnas, mida kontrollivad tavaliselt IS-i suhtes vaenulikud Al-Qaedaga seotud grupeeringud.

Tema surnukeha toimetati sündmuspaigalt minema ja kõrvaldati pärast seda, kui biomeetrilised andmed ja DNA kinnitasid, et tegemist on tõepoolest Baghdadiga.

USA oli IS-i liidri tabamiseni viiva info eest pannud välja 25 miljoni dollari suuruse preemia ning nimetanud ta maailma kõige tagaotsitavamaks isikuks.

Al-Baghdadi sündis 1971. aastal Iraagi pealinnast põhjas Samarras. Tema kodanikunimi oli Ibrahim Awwad Ibrahim al-Badri.

Kui USA 2003. aasta kevadel Iraaki ründas, moodustas al-Baghdadi mõni kuu hiljem sunniitide relvarühmituse, mis alustas rünnakuid Ühendriikide vägede vastu.

2004. aasta veebruaris võtsid USA üksused ta Fallujas kinni ja panid 10 kuuks vangi.

Vabaks saades ühines al-Baghdadi Iraagi Al-Qaedaga ja tõusis selle juhtkonda.

2014. aastal teatas ta äärmusrühmituse Islamiriik loomisest ja 2014. aastal kuulutas ta Süüria ja Iraagi aladel välja "kalifaadi".