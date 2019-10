Suures osas kurdi võitlejatest koosnevad Süüria Demokraatlikud Jõud (SDF) teatasid, et nende spioon mängis terroriorganisatsiooni ISIS liidri Abu Bakr al-Baghdadi vastases operatsioonis olulist rolli. Nimelt oli kurdi spioonil õnnestunud varastada Al-Baghdadi aluspesu, mille DNA-testi tulemuse põhjal oldi enne USA eriüksuslaste operatsiooni veendunud, et sihikul on õige mees.

Operatsiooni tagamaid selgitas SDF-i kõrge komandör Polat Can esmaspäeval tehtud Twitteri-postituses, vahendasid BBC, Guardian ja Fox News.

"Kõik luureandmed, ligipääs Al-Baghdadile ja tema asukoha tuvastamine oli kõik meie enda töö tulemus. Meie luureallikas oli seotud koordinaatide saatmise ja õhudessandi juhtimisega ning ta osales operatsioonil viimaste minutiteni tagamaks, et see õnnestub," kirjutas Can.

Komandöri sõnul olid SDF ja Luure Keskagentuur (CIA) teinud tihedat koostööd Al-Baghdadi tabamiseks alates 15. maist ning selle tulemusena õnnestus välja selgitada terrorirühmituse juhi asukoht Idlibi provintsis. Can märkis, et just eelpool mainitud luureallikas sai teada, et ISIS-e juht on peagi liikumas uude peidupaika Jarabuluse linna Aleppo provintsis.

Operatsioon lõppes Al-Baghdadi surmaga ning USA väitel tapeti ka üks tema võimalikest mantlipärijatest. Väidetavalt matsid USA väed Al-Baghdadi surnukeha merre, et vältida sellega olukorda, et tema haud kujuneks islamiäärmuslaste huviobjektiks. Sarnaselt talitas USA 2011. aastal ka Al-Qaeda liidri Osama bin Ladeni surnukehaga.

USA president Donald Trump on oma avaldustes kurdi võitlejate rolli väiksemana maininud. Kui ta 27. oktoobril õnnestunud operatsioonist avalikkusele teada andis, märkis ta, et kurdid andsid kasulikku informatsiooni, kuid mingit sõjalist rolli nad ei täitnud.

SDF on olnud USA peamiseks liitlaseks ISIS-e vastases võitluses. Olukorda Süürias muutis aga märkimisväärselt see, et Trump rääkis 6. oktoobril telefonis oma Türgi kolleegi Recep Tayyip Erdoganiga ning tegi seejärel otsuse USA väed Süüria põhjaosast välja tuua. Kriitikute hinnangul oli presidendi selline samm liitlaseks olnud kurdide reetmine, mis tõi koheselt kaasa pealetungi Türgi poolt, mille juhtkond peab Süüria kurdide üksusi terroristlikuks kuulutatud Kurdistani Töölispartei (PKK) haruks. Türgi sõjaline operatsioon on endaga kaasa toonud kümnete kui mitte sadade tuhandete kurdidest tsiviilelanike põgenemise.

USA toetuse puudumise järel olid kurdid sunnitud otsima abi Süüria valitsusvägedelt ja Venemaalt ning praeguseks ongi mitmetesse seni kurdide kontrolli all olnud piirkondadesse (ja ka endistesse USA baasidesse) sisenenud valitsust toetavad üksused ning Vene sõdurid. Türgi ja Venemaa on aga nüüdseks Süüria põhjaosa kontrollimiseks sõlminud eraldi leppe.

Axios rõhutab oma artiklis, et Al-Baghdadi vastane operatsioon sõltus suures osast vahenditest, millest president on parajasti loobumas - vaja läks kurdidest liitlaste abi, vaja läks USA üksuste viibimist Iraagis ning vaja läks ka reaalset USA sõdurite kohalolekut Süüria territooriumil.

New York Times kirjutas varem, et Pentagoni ja CIA ametnikel tuli ette võtta riskantne operatsioon, sest senised plaanid sattusid USA vägede Süüriast taandumise tõttu ohtu ning tegutseda tuli kiirkorras enne kui hetkel olemasolevad vahendid Süürias kaovad.