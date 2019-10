Milley: USA võttis operatsioonis ISIS-e liidri vastu kinni kaks meest

"Sihtmärgi juurest võeti kaks meest elusalt kinni," ütles staabiülemate ühendkomitee esimees Mark Milley kaitseministeeriumis briifingul.

"Nad on meie käes turvatud rajatises," lisas ta.

Pentagoni pressikonverents täismahus:

USA president Donald Trump teatas pühapäeval, et Baghdadi hukkus USA erivägede öises operatsioonis Süüria loodeosas Barisha külas mõne kilomeetri kaugusel Türgi piirist.

Trumpi sõnul lasi Baghdadi end õhku pommivööga, kui USA eriväelased tema redupaika ründasid. Rünnakus sai surma veel mitu ISIS-e liiget.

Vabaühenduse Süüria Inimõiguste Vaatluskeskus teatel sai relvakokkupõrkes surma üheksa inimest. Trumpi teatel ükski USA sõdur operatsiooni käigus viga ei saanud.

Trump võib avaldada osalise video operatsioonist Baghdadi vastu

Trump ütles esmaspäeval, et võib avaldada lõike videost USA erivägede rünnakust Abu Bakr al-Baghdadi vastu.

"Võime teatud osad sellest avalikustada," ütles Trump enne äralendu Chicagosse, kus ta osaleb politseikongressil.

Ühendriikide riigipea kirjeldas pühapäeval operatsiooni ebatavaliselt värvikalt ja detailselt, rääkides, kuidas Baghdadi õhkis enesetapuvesti, kui USA sõdurid olid ta koos oma kolme lapsega tunnelis nurka ajanud.

"Ta suri nagu koer," ütles Trump Baghdadi kohta.

Ajalehe The New York Times artikkel, mis viitas sõjaväe- ja luureametnikele, heidab Trumpi kirjeldustele teatud kahtlust, kaasa arvatud tema korduv kinnitus, et Baghdadi "niutsus ja nuttis" tunnelis.